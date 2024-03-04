九所特别学校 最迟明年中调低每月学费至90元以下

九所为自闭症和多重障碍学生而设的特别教育学校，学费最迟会在2025年中调低多达60％。公民学生每月支付的最高收费，将从150元降至90元。超过3500名学生可受益。

九所学校是位于杨厝港罗弄纳比利（Lorong Napiri）的AWWA学校、忆恩学校、忆恩学校第二校园、新光学校、圣安德烈自闭症学校、圣安德烈博育学校，以及彩虹中心属下的义顺公园学校、玛格烈通道学校和海军部学校。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时说，政府多年来与社会伙伴合作，为特别学校增加拨款。对比主流学校，政府为每名特别学校学生支出更高的教育费用。

自2020年，六所收取较高学费的特别学校已降低学费至少25％，公民学生每月支付的最高收费从350元降低至目前的150元。随着九所学校明年再调低学费，所有特别学校学生的学费将不超过90元。

截至去年12月，本地约有3万6000名特需学生，八成就读于主流学校，其余的在25所特别学校上课。过去10年，政府对特别学校拨款增加近一倍，从2014财年的1亿3550万元，增至2023财年的2亿6550万元。

孟理齐指出，目前约半数特别学校的学费，接近主流学校的水平。教育部会与社会及家庭发展部合作，继续支援特别学校学生和他们的家人。

聘医疗人员设额外设施 特别学校营运成本较高

不少特别学校因营运成本较大，学生虽有较高津贴，学费仍比主流学校来得高。

彩虹中心自闭学生的学费，自2020年已从250元下调至目前的150元；明年中会再降至90元。至于多重障碍学生的学费，多年维持在每月60元。中心有四成学生接受经济援助。

彩虹中心海军部学校校长黄菊说，学费降低有助家长减轻负担。

“不少学生要乘搭校车或适合轮椅上下的车辆，交通费较高。家长往往也要支付孩子的治疗费或器材。还有一组‘夹心层’家庭，不符合条件申请经济援助，这数目在增加。学费调低有助家长减轻一些开销。”

对于一些特别学校营运成本较高，黄菊解释，特需学生更适合小班上课，班上往往超过一名教师，人力开销大是一大原因。此外，特别学校往往也有一组综合医疗保健人员，包括语言治疗师、职能治疗师、社工及心理学家，为学生提供全方位支援，并且设有游泳池、治疗室、职业培训室等额外设施，以配合不同学习需求。