特别学校教师与助理 今年起薪金增幅可达12%及15％

教育部从2024年至2026年分阶段为特别教育学校增加拨款，提高教师和教师助理的薪金。今年起，教师和教师助理的薪金增幅，分别可达12％和15％。

到了2026年，教师月薪可介于3000元至7000多元；教师助理则介于2000元至4000多元。

特别学校教师和教师助理的起薪今年起也会提高，增幅分别达15％和17％。还未修读特别教育专业文凭课程的教师，起薪可达3600元；教师助理的起薪则可达2100元。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士，星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时宣布上述消息说，教育部已审核特别学校教师和教师助理的薪金准则，确保薪金与他们的教职、责任和技能相称。具体薪金增幅视个人经验、能力以及工作表现而定。

为进一步提升特别学校教师的能力，教育部会推出更多专业发展项目，加强教师教导不同类型特需学生的能力。每所特别学校也会委任一名职员，专门负责策划和执行教员专业发展项目。

截至去年12月 逾半数特别学校教师持大学学位

截至去年12月，有近1700名教师在25所特别学校任教，逾半数持大学学位。教师人数近年随着更多特别学校成立而逐渐增多。到了2030年，特别教育领域预计得增聘350人，以应付教学需求。

彩虹中心海军部学校校长黄菊对教育部增加拨款，协助学校吸引和保留人才表示感激。她认为，更具竞争力的薪金，除了给予特需教育工作者应有的认可，也是对他们扮演的角色给予尊重。

“彩虹中心学生有中度至重度残障，更多拨款有助我们引入更专业的服务，更好地支援学生。教学工作有时会对教员带来一定的身心考验，提高薪金有助鼓舞士气，激励他们维持动力和热忱，为改善体障者生活而努力。”

未受特别教育训练的教师须先在特别学校体验教学，通过评估后，再进修国立教育学院开办的特别教育专业文凭。教育部建议校方在教师完成课程后调高他们薪金。教师助理则无须修读此课程。

圣安德烈博育学校校监、圣安德烈自闭症学校管理委员会成员李招杰（55岁）指出，两校向来有系统地培训教师，并且有意识地培养具领导潜力者。他很欣慰特别教育工作者将有更多专业发展机会，并建议教育部与各部门合作设立认证机构，提升特别教育工作者的专业地位，以进一步吸引和保留人才。