2月转售组屋交易量跌两成 售价略升0.5％

农历新年影响买气，本地2月转售组屋交易量下跌近两成，但整体售价增加0.5％。分析师预测，接下来几个月的转售组屋需求将增加，使转售价进一步上涨。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期一（3月4日）发布的预估数据，2月有2134个组屋单位转手，比1月的2629个减少18.8％，但比去年2月高15.4％。

转售单位中，四房式占多数，达42.5％；其余依次是三房式（24.9％）、五房式（23.1％），以及公寓式（6.4％）。

2月转售组屋整体价格环比升0.5％，同比则上扬6.4％。

2月的成熟组屋区组屋转售价环比升0.5％，非成熟组屋区则升0.3％。从房型来看，三房式单位环比升0.9％，四房式升0.6％，公寓式升0.7％，五房式则是跌0.4％。

分析：2月天数少又逢农历新年 交易量跌乃意料之内

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清说，今年2月有29天，天数比其他月份短，又逢农历新年，因此交易量下跌属意料之内。此外，建屋发展局上月也进行预购组屋与剩余组屋销售活动，分散了购屋者对转售组屋的需求。

尽管转售交易量减少，ERA产业主要执行官林东荣指出，2月销售量年比增加15.4％，显示市场需求仍呈上升趋势。

孙燕清也说，随着首批满15个月等待期的前私宅屋主在组屋转售市场购买单位，促使五房式组屋需求强劲。

今年首两个月124宗百万组屋交易 比去年同期多近一倍

以超过百万元转手的组屋单位有50个，占2月转售组屋交易量的2.3％，比1月少24个。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，尽管2月百万组屋交易量减少，今年首两个月总共仍有124宗，比去年同期的64宗多出近一倍。

2月转售价最高的，是一个位于碧山24街的公寓式组屋单位，以148万元转手。非成熟组屋区中，转售价最高的交易则是位于后港中路，以104万5000元转手的一个公寓式单位。

莫汉预计，供应有限的较大型转售组屋会越来越受买家欢迎，使售价持续升高。

孙燕清说，今年只有三轮预购组屋销售活动，每轮间隔时间从三个月增加到四个月，因此或有更多首次购屋者会考虑购买转售组屋，尤其是急需住屋的人。

此外，满15个月等待期的前私宅屋主陆续进场，她预计组屋转售价接下来几个月会面对上涨压力。