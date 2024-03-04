唐振辉：体育城办世界级活动 除经济收益也有强大社会效益

在新加坡体育城举办世界级演唱会和体育赛事，政府也考虑活动带来的社会效益，而不仅仅是经济效益。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（3月4日）在国会答复官委议员乌莎拉妮（Usha Chandradas）和谢曜全（裕廊集选区）有关泰勒丝演唱会经济回报的口头询问时，强调办活动所带来的社会效益和经济收益同样重要。

唐振辉：政府把从高创收活动所得 注入非创收但有意义的活动

他指出，除了举办一系列需要门票的顶级大型娱乐和体育赛事，活力加冷体育管理（KASM）的专门团队也致力于提供更多社区项目，包括一些不需要门票的活动，例如农历新年、开斋节和屠妖节期间的大型节日。

“通过为每个人提供与体育城建立联系、互动和亲和力的项目，确保我们获得丰厚的社会回报。”

唐振辉说，像泰勒丝、英国酷玩乐团（Coldplay）、台湾天团五月天，以及英国才子歌手艾德希兰（Ed Sheeran）等演唱会，显然是高创收活动，而政府也把从高创收活动所得的收益，注入非创收却意义非凡的活动。

他指出，2023财年，体育城一共举行43个全国学校体育决赛活动，比2019财年冠病疫情之前的16个增加近两倍。

去年，新加坡七人制橄榄球赛在体育城举行之后，当局与学校合作，紧接着举办橄榄球决赛。因为不像过去那样受经费的限制，这次有8000名学生观赛，为学校团队打气。

唐振辉当时也在场，感受到同学之间的友情、团结一致的氛围，“能在这样的场合为自己的顶尖运动员加油，我认为这是值得珍惜的事。”

这些例子说明政府把体育城当成吸引人的工具和资产，用在各个领域，并且结合非体育设施，支持体育城的活动项目。

唐振辉去年2月到美国考察 敲定泰勒丝新加坡巡演合约

唐振辉去年2月与代表团到美国考察体育和娱乐业，最终敲定泰勒丝到新加坡巡演的合约。

他说，新加坡旅游局明智权衡演唱会对新加坡带来的潜在好处，才向演唱会主办公司提供拨款资助。

他指网上猜测的拨额款不准确，也没想象中高，但出于商业机密的考虑，他无法透露拨款的具体数额和条件。

他向国会保证，泰勒丝演唱会对新加坡的经济效益巨大，并超越拨款额，而直接经济效益包括新加坡游客量的增加，以及航班和酒店住宿等的额外支出。

唐振辉也指出，单靠拨款资助并不能决定表演者的表演地点，顶级艺人的主办公司会计算和评估他们想要表演的地点和时间，而地点是关键考量。

“世界级艺人选择在新加坡办大型演唱会的原因很多，其中包括新加坡的战略位置、优质的基础设施、良好的便利设施、安全、效率和多元文化产品。”

乌莎拉妮询问，旅游局的拨款条件是泰勒丝不得到其他东南亚国家举办巡演，结果招致邻国不满，她想知道这个安排是否是合同中的保密条款？是否已违反？政府会采取行动吗？

唐振辉说，确实有保密协议，当局会给予评估，并听取意见采取适当措施。