泰勒丝首场演唱会观众“越位” 主办方：隔天已增派人手维持秩序

美国巨星泰勒丝到本地开唱，万人争看。不过，有观众投诉上周六（3月2日）首场演唱会的现场管控不到位，包括让其他观众区的人涌入贵宾区，影响观赏，甚至令人担心会酿成踩踏。

对此，主办方新加坡体育城的管理公司活力加冷体育管理私人有限公司（Kallang Alive Sport Management Co Pte Ltd，简称KASM）说，它已在第二场演唱会、也就是星期天（3日）增加了控制人潮的人员和屏障，避免再出现类似情况。

公司发言人答复《联合早报》时证实，在3月2日首场演唱会中，出现观众离座涌向舞台的情况，当时现场引导员和保安要求这些观众配合，让他们返回自己的座位。

“外区”观众不断往前挤 VIP区歌迷表示失望

本地一名23岁的泰勒丝歌迷星期天在TikTok称，她购买了首场演唱会的VIP1门票，座位靠近钻石舞台的贵宾区。可是，从演出一开始就有歌迷陆续来到她所在的观众区，到了泰勒丝第二轮出场时，其他观众域的歌迷也 “一波接一波地涌来”。

她估计，当时来了大约20名“外区”观众，使她所在的区变得非常拥挤，有人甚至开始推搡，一名女子还把手搭在她身上，问能否“让一让”。

这名申诉者对此感到懊恼和沮丧，并希望主办方能制定严格的规则，让大家可以更有秩序地欣赏演唱会。

部分观众不守秩序 引发“人踩人”担忧

知名作家兼编剧六六也投函《联合早报》说，在泰勒丝的首场演唱会上，因为后排观众不断涌向台前，让她感受到“极大危险”。

六六受访时说，她的座位在贵宾区的第二排，非常靠近舞台，但开场后不久，其他观众区的人涌到通道和台前。这让贵宾区的观众也必须站在椅子上才看得见巨星，令人担心万一有一人倒下就可能有踩踏风险。

她指出，涌到通道和舞台的人越来越多，让她感觉到情况很危险，因此要求保安疏散人群、让观众按票入座。

六六说，她向保安人员强烈要求，直到争执了差不多20分钟后，管理方才找来另外20多名保安员来控制场面。这些保安员又多花20分钟，才让那些“外区”歌迷慢慢离开VIP区。

她也说，她亲身感受到泰勒丝无比的能量和舞台魅力，现场歌迷的疯狂程度也大大超过其他巨星的演唱会。“主办方可能也需要知道，泰勒丝的魅力空前，因此需要安排的保安等人手也可能应该是空前的，要比其他演唱会的要求更高。”

六六说，很多地方在办大规模活动时发生过踩踏事件，她希望这个新加坡精心准备的盛宴不要因为现场管控不到位而功亏一篑。

