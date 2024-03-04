能源效率基金纳入加强版节能津贴计划 助中小企业提升能源效率

政府将把能源效率基金纳入加强版的节能津贴计划，协助更多中小型企业提升能源效率。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部的开支预算时，宣布上述消息。

她说，能源效率基金（Energy Efficiency Fund）纳入加强版节能津贴计划（Energy Efficiency Grant）后，将惠及更多行业和领域，例如海事业、建筑业以及数据中心。

加强版的节能津贴计划分两个级别，希望进行更大投资以提升能源效率的公司，可享有高达70％的补助。

政府简化津贴申请程序 将各行业申请作业整合到企业津贴网

许连碹说，政府正在简化津贴申请程序，把各行业的所有申请作业，整合到企业津贴网（Business Grants Portal）上。她也提到，政府将继续与业界，包括行业公会与商会紧密合作，提高他们对加强版节能津贴计划的认识。

国家环境局在2017年推出能源效率基金，整合当局管理的能源效率津贴，以协助企业提高能源效率。2022年，政府进一步优化能源效率基金，比如将补助比率上限，从50％提高到70％，获得补助的项目也因此增加三倍，达到48个，补助金额也从之前的约70万元，增至约210万元。

除了发放补助和津贴，政府也在2019年针对工业设施冷却水系统，推行最低能源效率标准（Minimum Energy Efficiency Standards，简称MEES），以鼓励更多工业设施采用节能系统。

2020年，政府规定新建的工业设施冷却水系统，都须符合这项标准。这帮助新设施每年平均节省30万元的电费，并且在三年后回本。

有鉴于此，政府将在今年修订节能法（Energy Conservation Act，简称ECA），要求现有工业设施从2025年12月起，达到冷却水系统的最低能源效率标准。以冷却水系统15年使用寿命来计算，现有工业设施每年平均可节省约125万元的电费，并可在五年半内收回改装和营运成本。