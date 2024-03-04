教育部推出家长小组支援圈 鼓励爸妈跨校合作分享点子

今年开始，家长支援小组可加入家长支援小组支援圈，促进分享并一起讨论合作项目，如为特需教育孩童的家长和学生提供支持和加强心理健康。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时，强调加强与家长合作关系的重要性。

她指出，教育部为家长提供多种途径，培养孩子良好品德和维持网络健康。家长从家长联通（Parents Gateway）应用获得育儿资源，并了解孩子们的学习情况。教育部还与社区与家长辅助学校理事会（COMPASS）合作，让家长可从专业人士和经验丰富的家长学习为孩子成长提供支持。

家长支援小组从今年起，也将加入跨校的家长支援小组支援圈（Parent Support Group Support Circles），让个别的家长支援小组可在圈内分享资源与点子。他们可决定要在哪些方面进行合作，例如为特需孩童的家长提供支持，以及加强学生的心理健康。

颜晓芳也向家长支援小组致谢，她说：“尽管一些家长的孩子已毕业，但仍留在学校当义工，支持和帮助其他的家长和学生。”

教育部持续推动演艺体验学习计划 丰富学习体验

教育部也将持续推动演艺体验学习计划（Performing Arts-Based Learning），以丰富学生的学习体验，如让学生在专业的音乐会场体验精心制作的演出和音乐表演，并参与活动前后的课堂讨论。

学生们对此计划颇有兴趣，且反馈积极。教育部将从2024年至2027年间逐步将演艺体验学习计划推广至所有中学，提供学生参与和享受表演艺术的机会。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士也在会上宣布，今年理工学院和工艺教育学院将试行“组屋认养”绿色计划 。每个学院的学生将“认养”校园附近的三座组屋，通过研讨会和活动与居民互动，倡导减少水电消耗，促进回收和绿化。

他指出，自从去年提倡关注食物可持续性，已有超过80%的学校响应。学生将继续在学校学习可持续性发展，协助将新加坡打造成可持续家园。