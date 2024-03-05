明年1月起 就业准证收入门槛调高至5600元

因应劳动市场变化，并确保外籍雇员素质，人力部将调整部分外籍劳动力政策，其中向本地薪金最高三分之一专业人士、经理、执行员与技师收入看齐的就业准证收入门槛，明年1月起调高600元，至5600元。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时说，薪资较高的金融服务领域，对就业准证（Employment Pass，简称EP）申请者的薪资要求会更高，即从原有的每月5500元，调高至6200元。

人力部去年9月落实互补专才评估框架 ，外籍申请者须在月薪、学历、企业员工多元化及支持聘用本地人等的数项评估中，取得至少40分，才能申请新就业准证。

申请者的年龄越大，收入门槛越高，例如年龄在40多岁者，收入要求可达1万零700元。这旨在为不同年龄层的本地雇员维持一个公平竞争环境。

陈诗龙指聆听了多个商会反馈后，理解有意聘请外籍雇员的企业需要更多时间做好准备，因此新措施会在明年1月才生效，更新准证者则须从2026年1月起满足收入门槛条件。

截至去年6月，本地共有19万7300名就业准证持有者，超越2019年疫前水平。

顶级专才准证计划 截至1月1日已批准近4200份申请

旨在吸引顶级人才来新的顶级专才准证计划（Overseas Networks & Expertise Pass，简称ONE Pass），自去年1月推出以来反应不俗。陈诗龙透露，截至今年1月1日，人力部已批准近4200份申请。

要取得这个没有名额或国籍限制、有效期长达五年的准证，外籍申请者过去一年的月薪须至少3万元，或来本地后会赚取同等月薪。申请者也须证明自己是在市值超过5亿美元（约6亿7000万新元）或年营收超过2亿美元（约2亿6800万新元）的企业任职。

在文化艺术、体育、学术和研究领域有卓越成就的个人，可不必满足月薪3万元的条件，他们的申请将由人力部和相关政府部门，视个案联合审批。

海事造船业外籍劳工税 2026年起调高

政府也将从2026年1月起，调高海事造船业的外籍劳工税，其中非熟练工人的外劳税从400元增加100元，至500元；熟练工人的外劳税则从300元调高至350元。

陈诗龙强调，我国须要提高工作准证（Work Permit，简称WP）持有者的素质和管控整体数量，并以调整海事造船业的外籍劳动力政策，作为第一步。

贸工部已在上周宣布，海事造船业的客工比率顶限，会从77.8％降低至75％。这意味着企业原本每聘请一名本地雇员，可另请3.5名工作准证持有者的比率，会下降至1比3。客工比率顶限和外劳税的调整，2026年1月才生效，好让企业有时间应对。

新措施生效后，超出客工比率顶限的雇主，仍可雇用在职的外籍雇员，直到他的工作证件到期，但期间雇主不能申请新工作准证或更新证件。

预计约700家企业或一半的海事造船公司会受新措施影响。新加坡全国雇主联合会发出文告，感谢政府将在未来五年为海事与岸外工程领域注入约1亿元，帮助这个领域的员工和企业转型、提高生产力。雇联会促请这领域的雇主继续业务转型，以抓住新增长机遇。