渐进式薪金模式已让15.5万低薪雇员受益

政府为协助低薪雇员提高收入而多管齐下，这些努力已经发挥作用。受益于渐进式薪金模式的低薪雇员已超过15万5000人，分布在九个领域的行业，覆盖率是2020年的五倍多。

此外，月薪高于1400元这个本地薪金门槛（Local Qualifying Salary，简称LQS）的本地雇员，至今也超过10万5000人。每10名全职低薪员工当中，就有九人受益于渐进式薪金模式、本地薪金门槛和渐进式薪金标志认证（Progressive Wage Mark，简称PW Mark）计划。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期一（3月4日）在国会辩论人力部开支预算时，透露上述数字。

10年来月入最低两成雇员实际收入累计增长30%

他指出，从2013年至2023年，月入处于最低20个百分位的低薪雇员，实际收入累计增长了30%，这比收入处于中位数雇员的22%来得快。在劳动力市场吃紧的情况下，没有直接受益于渐进式薪金计划的低薪雇员的薪酬也应有所增加。

扎吉哈说，迄今已有超过4400企业取得渐进式薪金标志，而且还在逐日增多。

另一方面，从今年7月1日起，本地薪金门槛上调200元，从现在的1400元增至1600元。换言之，聘有外籍雇员的公司须给本地雇员至少1600元的月薪。兼职的本地雇员的时薪，也从9元增至10元5角。

扎吉哈强调，调高本地薪金门槛的用意，不仅是为了确保本地雇员的薪金跟得上通胀，更是为了保障本地雇员聘雇得当，而不会沦为企业为聘用外籍雇员而做的象征性聘雇。

就业入息补助计划下 残障雇员补助金多达4900元

他提到，到2025年，就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）强化后，总拨款将从之前的11亿元增至14亿元，预计可让约50万名新加坡雇员受惠。

此计划主要有几方面，包括合格月入顶限从2500元调高至3000元；雇员越年长，可领取的补助金越高；残障雇员不论年龄，皆可领取最高4900元的补助金等。

扎吉哈也透露，2022年推出的渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS）已向7万多名雇主发放了约10亿元，补贴了超过34万5000名雇员的加薪额，月薪增幅中位数为300元。