绿色采购评估标准2025财年起 扩大至MICE与政府活动招标

政府进一步扩大绿色采购评估标准到更多领域，从2025财政年起，会议、会展与奖励旅游项目，以及政府机构主办的其他活动在招标时，也会把环境可持续发展元素，纳入评分标准中。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，宣布上述消息。

我国争取在2050年实现净零排放，公共领域则承诺提前五年达标。

为进一步减排，2024财年起，政府招标评估已逐步纳入与环境可持续相关的考量，率先实行的是大型建筑和资讯与通信科技领域的招标，会预留多达5％的评分给环境可持续考量。

这项绿色采购评估标准从2025财年将扩大到会议、会展与奖励旅游（MICE）和政府机构主办的其他活动。当局在敲定细节前，会征询业界的意见。

许连碹说，当局之前在五个建筑合同的招标，以及一个资讯通信科技有关的招标，试行5％的评分给环境可持续考量。

参与试点的建筑合同招标，当局会评估竞标者是否进行与气候相关的披露、是否采用减碳技术如电动发电机，采用低碳建筑材料，以及获得可持续性相关认证。

试行的资讯通信科技招标，则是评估硬件供应商是否采用可持续包装，或获得可持续性相关认证。当局未来也计划纳入数据中心运营商与云服务供应商，比如评估公司是否实行可持续性报告，以及数据中心的耗能效率。

第二份绿色公共服务计划报告会纳入废弃物数据



永续部去年底发布的首份绿色公共服务计划（GreenGov.SG）报告显示，随着更多公共基础设施项目竣工，公共领域的碳排放量预计持续攀升，并在约2025年达到峰值；未来逐步落实更多减排策略后，长期排放量预计会减少，约2045年实现净零排放的目标。

根据报告，公共领域在2022财年的碳排放量减少，但能源消耗和用水量因经济活动重启而略增。报告并未包括垃圾量，因为废弃物不像水电有计量系统，送到垃圾处理中心后，也一般会混合在一起，所以需更多时间采集数据。

许连碹透露，今年较迟时候发布的第二份报告，会纳入废弃物与减少垃圾措施的数据。

至于是否加入温室气体范围三的排放（Scope 3 emissions）数据，她指出，由于政府的许多活动都涉及范围三排放，而且排放来源因机构而异，当局还在研究适当的做法。

范围三排放指的是雇员出差等活动造成的间接排放，范围一则是企业生产的直接排放，范围二是企业购买能源的排放。