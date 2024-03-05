许连碹：零废弃经理课程栽培职场可持续发展人才

为了在职场建立可持续发展文化，支持企业采纳再循环与零废弃商业模式，国家环境局今年上半年会推出零废弃经理课程，支持企业培训员工，鼓励公司和机构减少垃圾量，进而提高资源效率、降低成本，以及强化企业社会责任。

国会拨款委员会星期一（3月4日）辩论永续发展与环境部开支预算，永续部兼交通部高级政务部长许连碹博士发言时透露，环境局将与多家培训机构，包括职总恒习、共和理工学院，以及新加坡固废管理及循环协会，合作开办零废弃经理课程（Zero Waste Manager Course）。

实行及监督3R并融入公司文化 确保符合监管要求

新课程时长大约两至三天，依培训机构而异。课程对象为企业的全职中层管理者，或是与废弃物管理相关的人员。

课程将协助参与者掌握和实行3R——减少（Reduce），再利用（Reuse）和再循环（Recycle）的知识与技能，也能够监督3R的工作，将3R融入公司文化，同时达到强制性呈报废弃物框架（Mandatory Waste Reporting）的监管要求。

许连碹说，新课程不仅让大约750家涵盖在强制性呈报框架的企业受益，还可以为其他企业提供必要的知识，推动他们减少垃圾量及回收。

她鼓励所有企业委派员工参加课程，倡导废弃物管理与3R概念。

可用精深局补助或劳发局计划来进修

公司和零废弃经理可使用精深技能发展局提供的培训补助来进修课程，或是利用劳动力发展局的可持续发展专业人员转业计划，为新员工或现有员工进行技能提升与培训。

今年1月通过转业计划加入胜科环卫（SembWaste）担任循环顾问的锦祥（Christopher Andre，39岁），参加了新加坡固废管理及循环协会试行的零废弃经理课程。

他通过课程获得了新工作所需的相关技能和知识，比如对各种废弃物流向进行审核，并协助客户进行废弃物审计，撰写分析报告，定制合适的解决方案。