食安保障法案展开公众咨询

拟定中的《食品安全和保障法案》将通过促进良好的农场管理、动物饲养方法、环境监测要求等新措施，加强我国食品供应的韧性，同时推动水产养殖业的发展。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，当局将通过新的《食品安全和保障法案》（Food Safety and Security Bill），赋予新加坡食品局更多权力，更好地保护消费者及保障新加坡的食品供应韧性。

现有八条法令结合成一框架 确保利益相关者承担共同责任

他说，这条新法案将把现有八条法令中，与食品安全和保障相关的所有条例结合起来，成为一个总框架，确保整个食品价值链的一致性。它将加强食品安全机制，确保主要利益相关者更好地承担共同责任。

自去年8月，食品局便与行业商会和主要利益相关者就新法案的措施展开讨论。当局也将于本月开始展开公众咨询。

下半年推出水产养殖计划

为了2030年生产足够农产品来满足国人30％的营养需求，食品局正在拟定新版本的新加坡水产养殖计划（Singapore Aquaculture Plan）。去年10月，当局成立了两个工作小组，分别为高效水产养殖和可持续性水产发展制定指导方针。

许宝琨透露，工作小组目前还处于讨论过程，但已经就一些原则达成共识，例如建造水产业必要的基础设施、考虑海域空间的不同用途及生态敏感性，以及利用科学确保生产的可持续性。这些原则将结合进今年下半年推出的新加坡水产养殖计划。

“SG新鲜农产品”（SG Fresh Produce，简称SGFP）标志。（食品局提供）

林厝港农地正进行总体规划

林厝港农地的总体规划工作也正在进行中，包括探讨优化土地利用的方案，如集中加工和包装设施、采用不受洪水影响的“堆叠农场”，以及建造基础交通设施。

另外，超过100家农产业者、分销商和零售商已在产品包装上使用“SG新鲜农产品”（SG Fresh Produce，简称SGFP）标志。当局还开发了SGFP标志的营销材料，供湿巴刹摊主使用。