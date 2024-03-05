转业计划4月起调高薪金资助顶限

随着整体薪资上涨，政府今年4月起将提高转业计划薪金支援顶限，在员工接受培训的六个月里，雇主可获得的最高薪金资助从3万6000元，增至4万5000元。与此同时，转业计划范围将扩大至为从事增长型工作接受再培训的现有雇员。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，宣布加强转业计划（Career Conversion Programmes）。

他说，为新职务重新培训员工的成本可能很高，雇主也面对员工可能无法适应新工作需求的风险。劳动力发展局因此推出转业计划，与雇主分担部分成本。

转业计划旨在协助雇主支持处于职业生涯中期的新员工或现有员工再培训，以投入长期前景良好的新工作岗位。这些雇主可获得薪金支援。

年满40岁或长期无业的员工，如果今年4月起加入转业计划开始受训，雇主可获得的薪水资助将从每月最多6000元，增加到7500元。其余转业计划参与者的薪金资助顶限则从每月4000元，增至5000元。

若雇员在转业计划的入职培训计划或重新设计工作入职培训计划下受训，雇主会获得薪金资助，雇主也得承担员工剩余的薪资。透过实习与培训计划，受训的求职者会获得劳发局的薪金补贴，提供培训和实习机会的雇主，则额外支付相关工作至少10%的薪金。

此外，转业计划将扩大涵盖范围。目前，当企业现有员工的工作岗位面临裁減威胁时，才可以在计划下再培训。接下来，转业计划也会支持现有员工再培训，以从事产业转型蓝图和工作转型指南识别出的增长型工作（growth jobs）。

增长型工作岗位是依据行业发展趋势，所识别出的新兴或长期发展前景良好的工作机会。

转业计划涵盖约30个领域，从2017年至2023年，已有超过7300名雇主和4万7000名雇员从计划中获益。

为协助雇主应对和规划业务转型，政府已完成涵盖150万名居民雇员的16个工作转型指南。

陈诗龙说，政府会逐步在生成式人工智能和可持续金融等新增长领域，再推出四个指南。“这些工作转型指南将协助雇主更好地了解如何重新设计工作，以及为员工提供再培训以适应新工作要求。”

政府也支持全国职工总会设立更多企业培训委员会，与公司管理层携手推动业务和劳动力转型。

总理公署政务部长、职总副秘书长陈国明上星期二（2月27日）参与政府财政政策辩论时说，截至今年1月底，职总已成立超过1900个企业培训委员会，帮助超过12万5000名雇员提升技能。