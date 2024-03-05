共同前进配套 助力壮龄国人退休保障

54岁的黄宁玲在2024年财政预算案发布后非常开心，因为在共同前进配套下，她不但有机会获得就业储蓄花红，政府也会为她存入保健储蓄花红和退休花红，让她的退休生活更有保障。

政府日前宣布推出总值82亿元的共同前进配套，为1973年及之前出生且持续工作的壮龄新加坡公民提供三大扶助，重点分别是：一）月薪6000元或以下的壮龄国人，可获至多1000元就业储蓄花红。二）公积金户头未满基本存款额的壮龄国人，政府今年底派发一次性退休储蓄花红，顶限为1500元。三）所有50岁以上的新加坡人，今年底前皆可获一次性保健储蓄花红，顶限为1500元。

准备重返职场的黄宁玲，与从事资讯科技业的丈夫及18岁的独子住在四房式组屋。拥有大学文凭的她为陪伴孩子成长，在孩子出生后即离开人力资源领域的工作，当起全职家庭主妇，同时照料母亲和偶尔协助照料家婆。这期间，她积极参与义务工作，担任关爱乐龄大使近10年，经常探访独居老人和需要帮助的家庭，向他们解释政府援助配套。

政府体恤“上有老下有小”壮龄夹心层

“过去负责解释立国一代和建国一代配套，现在轮到自己受惠，非常高兴。我一直担心离开职场多年，公积金不够养老，而且接触到许多没有退休保障的老人，更意识到退休规划对安心终老的重要。现在政府派发花红鼓励我重返职场，每年1000元，10年1万，加上利息，对我未来退休金是一大保障。加上保健储蓄花红可支付医药保费，减轻先生的负担。”

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，分享黄宁玲的故事。他说，政府体恤这些“上有老、下有小”壮龄夹心层的处境，他们的就业时长既不如年轻人，从近期改良的公积金制所能受益的时间也较短。

陈诗龙说，第一笔就业储蓄花红将按2022年的收入，在2025年存入合格者的公积金内，预计将有约七成月薪少过6000元的中低收入国人受惠，收入越低，花红越高。

除了共同前进配套，政府也提升乐龄补贴计划（Silver Support Scheme）。陈诗龙说，该计划的额外拨款为2.6亿元，到2025年总开支将达8.6亿元，让约29万新加坡人受益。

退休户头配对填补计划2025年起 每年配对填补额顶限增至2000元

旨在帮助公积金退休存款不足的年长者的退休户头配对填补计划（Matched Retirement Savings Scheme）也会加强，从2025年起，政府每年配对的填补额顶限从600元增至2000元，以2万元为终身填补顶限。受惠者只须满55岁即可，没有70岁年龄顶限，预计每年受惠人数翻倍至约80万人。

人力部高级政务部长许宝琨说，在政府一元对一元的填补援助下，符合条件的年长国人每年若现金填补公积金2000元，10年后退休储蓄将增约4万8000元，终身可领取的每月入息将增多约260元。

58岁的自雇人士卓炳灯和51岁的杨秀两，都欢迎共同前进配套提供的扶助。卓炳灯大部分的公积金存款都用来买组屋，退休后能否有收入确实令人担忧，希望政府派发的就业储蓄花红让自雇者也能受惠。

两年前全职当超市排货员的杨秀两感谢政府对壮龄者的支持：“全职工作后，虽然周末无法陪家人，但能存到钱，而且有年度花红。政府鼓励我们继续工作，是很好的。”