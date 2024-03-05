法定退休及重新雇佣年龄 2026年7月调高至64岁及69岁

卢慧菁

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发布 / 2024年3月5日 12:22 AM
劳资政三方已达成共识，将在2026年7月再度调整法定退休年龄，从目前的63岁延至64岁；重新雇佣年龄则从68岁调至69岁。（何家俊摄 ）
劳资政三方已达成共识，将在2026年7月再度调整法定退休年龄，从目前的63岁延至64岁；重新雇佣年龄则从68岁调至69岁。（何家俊摄 ）

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政府将在2026年7月1日，再度调高法定退休年龄和重新雇佣年龄上限各一年，至64岁及69岁。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时宣布，劳资政三方已达成共识，将在2026年再度调整退休相关的年龄，把法定退休年龄从现有的63岁延至64岁；重新雇佣年龄上限则从68岁调至69岁。

李显龙总理2019年在国庆群众大会上宣布，政府全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，并会在2030年前分阶段将原有的62岁法定退休年龄调高到65岁，并将67岁重雇年龄上限提高到70岁。政府已在2022年7月，将退休年龄及重雇年龄延长一年，至63岁及68岁。

本地年长员工就业率持续上升，55岁至64岁者仍在职场工作者的比率，从2018年的66.8%增至2023年的70%，同时期65岁至69岁还在上班的年长者，也从43.8%增至48.3%。目前在所有居民雇员中，55岁及以上者占超过四分之一。

全国职工总会副秘书长王志豪星期一下午在脸书贴文，感谢政府聆听工友和工会反馈，落实和提升多项援助年长雇员的措施。他说，让年长雇员有足够退休储蓄的最有效方式，是延长他们的工作年限。

王志豪上周在参与新财年政府财政政策辩论时，呼吁政府尽早公布何时会进一步调高有关年龄，并给予企业和雇员合理的时间做好准备。

新加坡全国雇主联合会发文告说，逐步调高退休和重雇年龄，可让雇主有时间调整人力和技能提升计划，并支持那些有能力且想要继续工作的年长雇员。

符合条件想继续工作年长者 去年超过九成获重新雇佣

教育部兼人力部政务部长颜晓芳透露，去年有超过九成符合条件，且想要继续工作的年长员工，获重雇机会。 她促请雇主提早规划人力，“到2026年，做好充分准备的雇主，将能够更好地利用他们的资深劳动力，来满足业务需求。”

鉴于一些年长雇员希望减少工作强度，政府去年发放经延长的“部分工时员工重新雇佣津贴“，鼓励雇主为年长雇员提供更多灵活工作选项。截至去年12月，已有超过6300名雇主，承诺提供兼职工作机会，预计会让5万名年长雇员受惠。

根据有关津贴计划，企业若为重新受雇员工提供兼职机会、灵活工作安排和职业结构规划，每聘请一名60岁及以上的新加坡居民雇员，可获得2500元的津贴，上限为50名雇员或12万5000元。    

政府也通过发放“年长员工就业补贴”，援助聘用年满60岁员工的企业。去年有9万名雇主共聘用40万多名年长雇员，获得政府发放合共3亿1500万元的补贴。

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