法定退休及重新雇佣年龄 2026年7月调高至64岁及69岁

政府将在2026年7月1日，再度调高法定退休年龄和重新雇佣年龄上限各一年，至64岁及69岁。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时宣布，劳资政三方已达成共识，将在2026年再度调整退休相关的年龄，把法定退休年龄从现有的63岁延至64岁；重新雇佣年龄上限则从68岁调至69岁。

李显龙总理2019年在国庆群众大会上宣布，政府全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，并会在2030年前分阶段将原有的62岁法定退休年龄调高到65岁，并将67岁重雇年龄上限提高到70岁。政府已在2022年7月，将退休年龄及重雇年龄延长一年，至63岁及68岁。

本地年长员工就业率持续上升，55岁至64岁者仍在职场工作者的比率，从2018年的66.8%增至2023年的70%，同时期65岁至69岁还在上班的年长者，也从43.8%增至48.3%。目前在所有居民雇员中，55岁及以上者占超过四分之一。

全国职工总会副秘书长王志豪星期一下午在脸书贴文，感谢政府聆听工友和工会反馈，落实和提升多项援助年长雇员的措施。他说，让年长雇员有足够退休储蓄的最有效方式，是延长他们的工作年限。

王志豪上周在参与新财年政府财政政策辩论时，呼吁政府尽早公布何时会进一步调高有关年龄，并给予企业和雇员合理的时间做好准备。

新加坡全国雇主联合会发文告说，逐步调高退休和重雇年龄，可让雇主有时间调整人力和技能提升计划，并支持那些有能力且想要继续工作的年长雇员。

I welcome the announcement by the Ministry of Manpower (MOM) that the Government will implement the next increase in the... Posted by Heng Chee How on Monday, March 4, 2024

符合条件想继续工作年长者 去年超过九成获重新雇佣

教育部兼人力部政务部长颜晓芳透露，去年有超过九成符合条件，且想要继续工作的年长员工，获重雇机会。 她促请雇主提早规划人力，“到2026年，做好充分准备的雇主，将能够更好地利用他们的资深劳动力，来满足业务需求。”

鉴于一些年长雇员希望减少工作强度，政府去年发放经延长的“部分工时员工重新雇佣津贴“，鼓励雇主为年长雇员提供更多灵活工作选项。截至去年12月，已有超过6300名雇主，承诺提供兼职工作机会，预计会让5万名年长雇员受惠。

根据有关津贴计划，企业若为重新受雇员工提供兼职机会、灵活工作安排和职业结构规划，每聘请一名60岁及以上的新加坡居民雇员，可获得2500元的津贴，上限为50名雇员或12万5000元。

政府也通过发放“年长员工就业补贴”，援助聘用年满60岁员工的企业。去年有9万名雇主共聘用40万多名年长雇员，获得政府发放合共3亿1500万元的补贴。