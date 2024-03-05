所有组屋住户4月可获300元“气候优惠券”买节能家电

我国所有110万户政府组屋住户，下个月将获得300元“气候优惠券”，补贴他们购买10种节能省水家电和装备的费用，例如洗衣机、冰箱、冷气机、花洒、LED灯和马桶等。

此举旨在鼓励人们改用更节能省水的家电，进而降低水电费和碳排放，为减缓气候变化的影响尽一分力。这批优惠券总值3亿3000万元。

公众可从4月15日起，用Singpass上网领取气候优惠券（Climate Voucher），领取和使用方式与社区发展理事会邻里购物券类似。优惠券有效期至2027年12月31日。

国会拨款委员会星期一（3月4日）辩论永续发展与环境部开支预算。永续部兼交通部高级政务部长许连碹博士发言时，宣布扩大于2020年推出的气候友善家庭计划（Climate Friendly Households Programme）。

在原有计划下，只有一至三房式组屋住户可领取总值225元的优惠券，旧优惠券本月20日到期。

扩大后的计划有三大改变：一、所有组屋住户，只要是公民或永久居民家庭，皆可获得优惠券；二、优惠券金额增至300元；三、可购买的指定商品，从原本的三种增至10种。

许连碹说，这10种指定商品涵盖一般家庭平均用电量的约60％，以及约90％的用水量。

气候优惠券分四种面值 可到300家门店使用

300元优惠券分2元、5元、10元和50元四种面值，可在14个参与商家经营的约300家门店使用。新增涵盖的家电和装备包括冷气机、水龙头和冷热混水器、洗衣机、马桶、直流电风扇，以及热泵热水器，它们都必须达到当局定下的节能省水标准。

气候友善家庭计划推行至今三年多，根据国家环境局提供的数据，截至今年1月，有超过14万1000户，即接近一半的一至三房式组屋住户申请了优惠券。

按照原有计划，每户家庭可得一套三种优惠券，可分别购买节能冰箱、LED灯或省水花洒。同一时期，已兑换来购买家电的优惠券约5万4000张，总金额约480万元。

之前已领取225元优惠券的住户，这次仍可领取新一轮的300元优惠券。

许连碹说：“措施加强后，我们希望能鼓励更多家庭从一开始，或是须要更换电器和配备时，选择可以节约资源的产品。”

家用热水器和商用冰箱明年起须符合更严格省电标准

许多消费者如今在购买电器时，都会根据产品上张贴的耗能标签，即有多少个勾，来选择较省电的型号。

环境局规定，从明年4月1日起，所有家用热水器，包括储水热水器、即热式热水器和热泵热水器，以及商用冰箱也须“打勾”。

热水器是家用电器中，耗电量第三高的电器，仅次于冷气机和冰箱，占每月家庭用电量的一成左右。食肆必备的商用冰箱同样属于耗电量高的电器，以小贩摊位为例，冰箱可占摊位用电量的三分之一。

环境局将为这两种电器制定最基本耗能标准，并淘汰能源效率最低的型号。节能效果最佳的型号可获最多的五个勾。

以每千瓦时27分电价来计算，若以五个勾取代一个勾的热水器，一户家庭预计一年可省高达115元电费；以五个勾取代一个勾的商用冰箱，商家每年可省多达700元电费。

自2008年落实强制性能源标签计划，以及2011年推行最基本耗能标准以来，高耗电量电器的能源效率都有所进步。例如，冷气机的平均能源效率提升了59％，冰箱则提升42％，相等于40万5000个四房式组屋单位一年的用电量，或超过5亿元电费。

国会拨款委员会星期二（5日）继续辩论国家发展部、交通部和卫生部的开支预算。