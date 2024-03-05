今年定为公共卫生之年 五管齐下提升卫生水平

永续发展与环境部把今年定为“公共卫生之年”，通过五大方面提升卫生水平，鼓励全民加强良好卫生习惯，共同打造一个洁净、绿色且具韧性的新加坡。

这五大方面是：扫除垃圾热点、改善公厕卫生、加强病媒管控、借助科技等提高清洁业者的能力，以及提倡全民有责。

永续部长傅海燕星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，公共卫生之年（Year of Public Hygiene）会更加着重在提供公共环境服务、通过能力建设和采用科技来提升环境领域的资源，并加强执法工作。

“维持高公共卫生水平需要所有人积极参与，政府、企业、社区和个人都须共同努力，为打造清洁环境、粮食安全、洁净空气和水做出贡献。这是能加强我们集体责任感的社会契约。”

傅海燕指出，随着人口老龄化，劳动队伍缩小，清洁领域面临人力短缺和减少的问题。因此，提升清洁领域，确保有足够的设备和资源来维持高环境清洁水平至关重要。

淡马锡理工学院去年宣布，与新加坡环境管理协会（EMAS）及多家清洁公司联合设立环境科技创新中心（Enviro Tech Innovation Hub）。这个项目旨在通过为清洁行业研发创新解决方案，提升公共卫生和综合设施管理服务。

新中心将在下个月启用，并承诺投入超过100万元及展开六个项目，提升清洁业员工的技能，试验尖端技术解决方案来提高生产力。

更频密部署闭路电视

永续部兼交通部高级政务次长马炎庆指出，与冠病疫情暴发前的两年相比，2022年至2023年有关乱丟垃圾的反馈增加15％。

为打击垃圾虫，环境局将更频密部署闭路电视，从目前每年部署约250次，增至每年1000次，以帮助环境局更高效地部署人手展开调查，并发挥阻吓作用。

执法人员会在热点更频繁地展开较大规模的突击行动。环境局去年共展开21次突击行动，今年计划展开100多次。

当局也会与社区伙伴等有关各方合作，探讨在社区张贴身份未明的垃圾虫照片，寻求公众帮忙锁定垃圾虫。垃圾虫一旦落网可能被控上法庭。环境局在调查幼童、年长者和弱势群体时会谨慎处理。

2021年至2023年，法庭针对重犯垃圾虫发出约1600个执行劳改令（Corrective Work Order）。政府目前在检讨执行劳改令，考虑让垃圾虫到能见度高的地方执行劳改令。

成立公厕工作小组

此外，永续部将成立公厕工作小组（Public Toilets Taskforce），检讨如何改善肮脏公厕的情况，特别是咖啡店和小贩中心的厕所。

小组将由马炎庆和公共卫生理事会主席康安德鲁（Andrew Khng）联合领导，成员来自政府部门、市镇理事会、商会、非政府组织、学术界、设施经理等。

试点热能技术 改善鼠患监控

环境局指出，解决鼠患问题须从打造干净环境入手，切断老鼠的食物来源。场所经营者和利益相关方接下来将借助热能技术，更好地监测户外和后巷的鼠患问题，有助协调清洁、垃圾管理和管控鼠患措施，也有助调查和取缔乱丢垃圾者。

环境局也将探讨利用人工智能和视频分析技术，监测公路和公园的清理情况，提高效率，也扩大监控范围。

当局今年也会在易淹水的地段安装感应器，以及时通知清洁工排水沟和路边排水口（drop inlet chambers）的情况，更高效部署人力。