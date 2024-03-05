陈诗龙：公积金普通户头利率 过去20年高于银行12个月定存

政府在过去20年的低利率环境中，仍为公积金普通户头提供2.5％的年利率和其他额外利息，这比1999年至2021年之间，银行12个月定期存款的平均利率高出1.7个百分点。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，回答议员安迪（碧山—大巴窑集选区）和工人党议员蔡庆威（盛港集选区）有关普通户头利率的提问。

他说，政府有意识到，普通户头利率没有随着风险相当的市场投资产品收益率增加，但人们也要看到，过去20年政府为普通户头提供高于市场水平的利率。

陈诗龙说：“我们会继续关注情况，并且定期检讨公积金利率，确保它能跟上当前的营运环境。”

至于新加坡前进党非选区议员潘群勤建议，当局应改进公积金储蓄的回报与灵活度，陈诗龙提醒，公积金制度主要帮助会员为长期退休所需储蓄，所赚取的利息与市场上风险相当的投资产品挂钩，唯一差别是投资风险完全由政府承担。

他说：“愿意承担更多投资风险以获得更高潜在回报的公积金会员，可参加公积金投资计划。不过，我想提醒会员，伴随更高回报的是更高的风险。”

官委议员王华瀚则建议扩大家庭保障计划的覆盖范围。

陈诗龙答复，目前这个计划已承保大致健康的残障者，过去三年只有大约1.2％的申请者因严重健康问题无法受保。当局接下来考虑到更广泛群体受保能力的同时，研究如何进一步扩大计划的覆盖范围。