仅8400存款已超额会员 受特别户头关闭影响

55岁及以上公积金会员当中，有8400人的特别户头有超过42万6000元，也就是超过调高后的“超额存款”，意味着在特别户头关闭后无法全额转入退休户头。他们只占这个群体的不到1％。

存款转入退休户头，达到“全额存款”之后，原特别户头仍有余钱的公积金会员则有近72万人，他们的余额中位数为2000元。这些人如果还想继续赚取原本特别户头所提供的超过4％的年利率，就得将公积金从普通户头转入退休户头，但这意味着他们会失去随时提款的资金流动性。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会参加人力部开支预算辩论时强调，受特别户头关闭新政策影响的会员是较为富裕的少数群体，而非如西海岸集选区议员胡美霞所说，“影响许多中等收入的年长者”。

副总理兼财政部长黄循财在2024年财政预算案声明中宣布，将在明年关闭55岁及以上公积金会员的特别户头，引发广泛讨论。多名国会议员在参加辩论时提出了询问。

“老人老办法” 将让年轻新加坡人吃亏

陈诗龙也说，如果按照胡美霞“老人老办法”的建议，也就是让目前已逾55岁的年长者保留特别户头，那将在无意中制造代际分歧。“这将在较年长的一辈人受益的同时，让年轻新加坡人吃亏。”

公积金退休户头能像特别户头那样赚取至少4%的利息，但退休户头的存款数额以超额存款为限，2025年的超额存款顶限为42万6000元。公积金会员的特别户头存款总数如果超过超额存款，那这笔多出来的公积金就只能转入年利率2.5％的普通户头。

陈诗龙也重申，将超额存款顶限从基本存款的三倍调高到四倍，将使得超过99％的55岁以上公积金会员能把所有特别户头存款转入退休户头，赚取较高的长期年利率以及领取较高的退休入息。

关闭特别户头不是为了省下派息的钱

他以此为例说明，政府关闭特别户头不是为了“省下派息的钱”，而是为了确保公积金制度能帮助大部分的人。

至于政府国会人力委员会主席朱倍庆等议员询问，为什么在这个时候调整公积金制度，陈诗龙指出，随着国家经济增长，历代新加坡人得益于高就业率和强劲的工资增长，因此能够在公积金户头中存入更多钱；自愿填补公积金户头者，从2020年至2022年也增加了超过一倍，显示人们对公积金制度的强烈信任。

陈诗龙说：“特别户头有余额供提取的公积金会员，数量和比率比以前更多了，而且将继续增加。这不符合只有长期储蓄才能赚取较高长期利率的原则。”

他重申，关闭特别户头是为了回归核心原则，当局将努力为人们可在短期内提取的公积金储蓄，和为满足长期需求存下的养老金，提供稳定的回报。

陈诗龙在回应工人党盛港集选区议员蔡庆威的发言时也重申，公积金终身入息计划（CPF LIFE）是一种保障人们养老之需的保险而不是投资途径，因此有必要将所有参保者获得的利息汇总到一处，计入人们的每月入息。

他说：“会员如果有能够终身支付同等或更高每月入息的年金或养老金计划，可以选择退出计划。”

陈诗龙强调，政府并不是想要锁住公积金会员的存款，人们最迟到了70岁就必须开始通过退休入息提取公积金，实现公积金为人们提供终身退休收入的目标。