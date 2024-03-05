以为缴会费包中马票 阿嫂脸书遇诈失2350元

付350元加入会员，花2000元买“三奖”号码，阿嫂脸书遇万字票“包赢”中介，下注100元后什么奖都赢不到，才知上当，怒而报警。

苏女士（67岁，待业）联系《新明日报》，称在脸书上遇到诈骗分子，让她误以为遇到“好康”，结果坠入骗局。

她是在上星期四（2月29日）上网游览脸书，无意间看到一则广告，承诺可以提供包赢的万字票（4D）号码。

之前从事厨房助手的她，由于刚辞了工作，加上手头并不富裕，当看到广告时便认为自己遇到一个“好康”，求财心切，便不疑有他。

她星期一（3月4日）在住家受访说，当时她立刻通过网页上的链接，填写个人资料和联系方式等，当天晚上就接到诈骗分子通过WhatsApp发来的信息。

由于对方承诺可以提供包赢的号码，更提供多名中奖人的图片为证，苏女士就愈加相信事情的真实性。

苏女士当天通过PayNow，转了350元的会员费给对方，对方也随之承诺开奖前会告知真字，并嘱咐她切勿向第三人提及此事，苏女士为了赢钱，照做不误。

星期六（3月2日）晚上另一人联系苏女士，告知她即将公布内部消息，但必须付押金才可以得到中奖号码，并承诺事后归还押金。

虽然感到不悦，但她指为了赢钱，就用2000元买了“三奖”号码，并在隔天转账给对方指定的PayNow账户。

得到“包赢”的号码的她，便花了100元到住家附近的投注站下注，结果开奖时四个号码都没对上，她才惊觉自己上当。

她当晚立刻联系对方，但对方失联不回复。女苏士随后便到警局报警，然后气得把报案记录发给对方。

“不料对方非但不还钱，并扬言若我不撤回报案，就会告我，我便不再理他。”

新加坡警察部队受询时证实接获通报，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2024年3月5日的《新明日报》。