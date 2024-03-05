屡骗老板顾客借钱 烂赌管工判监六个月

清洁公司管工烂赌成性，到处撒谎借钱，不仅跟老板借了8000元，还骗顾客称需要钱给兄弟动手术，又骗1800元，星期一（3月4日）认罪后，被判坐牢六个月。

被告是来自马来西亚的陈建兴（29岁，译音），他面对五项控状，星期一承认三项控状，包括两项欺骗罪和一项失信罪。

调查揭露，案发时，被告是清洁公司Super Strong Maintenance & Cleaning Services的管工，负责排班表以及向顾客收钱及开单据。

去年10月28日，被告向69岁老板借5000元，称想租个组屋单位当二房东赚点外快，老板好心借了钱，但他根本没有租房，而是拿去赌。被告承认，撒谎是因为老板若知道他拿去赌，肯定不会借给他。

12月26日，被告致电给老板女儿，说想跟公司贷款，不过对方知道被告早前已拿了一大笔钱去赌博和还债，因此拒绝。

贷款碰壁，被告又向老板借钱，称家人要从马来西亚来新加坡，需要钱招待他们，老板再次相信，又借了钱给他，他同样拿去赌博。

同个月，被告也向顾客分两次借了1800元，谎称需要钱给兄弟动手术。

被告今年1月3日因涉欺骗被捕，由于没能拿出保释金，所以还押至今。

被告求情时坦言，没有能力做出任何赔偿，称女儿还在读书，父母也在工作，一家都等着他养，希望法官从轻发落。

法官判他坐牢六个月。

完整报道，请翻阅2024年3月5日的《新明日报》。