我国政坛元老庄日昆出殡 亲友雨中送别

从政30年的我国政坛元老庄日昆，星期二（3月5日）出殡，亲友在雨中护送他走完人生最后一程。

庄日昆上星期五（1日）逝世，享寿90岁。他的灵柩于星期二下午约2时40分，在大雨中从大巴窑莲山双林寺功德堂的停柩处，移送至万礼火化场第四厅举行火化仪式。

送殡的有宗乡总会名誉会长蔡天宝，以及湘灵音乐社荣誉社长丁宏海等华社和文化界领袖。

过去几天，多名政要和各界领袖纷纷赴灵堂吊唁，对此家属说：“我们衷心感谢护理的医生、总统、总理、前总统、所有在任与前国会同僚，还有每一位亲朋好友，以及每一位曾经与他结缘的人。你们的关怀、照顾、慰问，我们铭记在心。”

早前前去致意的包括尚达曼总统和夫人珍一藤木、李显龙总理和夫人何晶、副总理兼财政部长黄循财、荣誉国务资政吴作栋，以及多名内阁部长和议员。

晋江会馆名誉顾问兼永久名誉会长蔡锦淞，日前接受《联合早报》采访时形容，庄日昆与华社的关系密切，是宗乡总会成立的功臣之一，也是促成晋江会馆与会馆所在社区基层，密切互动的催化者。

亲力亲为排忧解难 庄日昆是民间“万能锁”

不仅如此，庄日昆为人亲和低调，即便是小事也亲力亲为，为所有人排忧解难，来者不拒，在他眼里是民间的“万能锁”。

两人认识超过50年，蔡锦淞说，庄日昆离开政坛后，仍然关心华社和会馆的发展动向，对这名良师益友的逝世，正如他在花圈中写道：“华社功臣，痛失良友”。

庄日昆是南洋大学经济政治系第一届毕业生，他1968年从政，是人民行动党早期出身华校的国会议员之一。

他曾先后当选中峇鲁区、中峇鲁集选区，以及红山区国会议员，1982年受委总理公署高级政务次长。他在1997年全国大选时引退，离开政坛前的最后一个政治职务是社会发展部高级政务部长。