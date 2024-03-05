学生创业开清真档 售卖寿司卷和传统粿

腌萝卜、煎蛋、照烧鸡肉，从食材源头做起，两名理工学院生在校园内开了一个清真的韩式寿司卷摊位，同时也售卖传统粿。

共和理工学院商业学三年级学生志伟（19岁，Mizra Rusyaidi）和同学萧瑞新（21岁）合作，在校园内开设了一个档口，开启了创业之旅。

父亲是马来人、母亲是华人的志伟，出生于一个小贩之家，在耳濡目染下从小就立志成为一名企业家。

他注意到市面上大多数韩式料理都不是清真的，于是决定研发清真的韩式寿司卷。为了保证食材新鲜，两人从腌制鸡肉开始一步步做起，而非直接买预制的食材。

和店名“Kueh and Rolls”一样，除了寿司卷，志伟也引入了家里制作粿的经验与配方，并且创新推出蓝莓、荔枝等新口味，吸引消费者。

志伟说：“我非常喜欢餐饮业，所以在二年级的时候就决定不参加实习，而是做一些与众不同的事情。在学生时期开始创业可以降低投资成本和风险，也能让我积累经验，提早为将来上学、买房做规划。”

推出网上下单 社媒短视频宣传

作为年轻一代小贩，他和萧瑞新积极运用科技和网络来提高顾客体验、加强产品宣传。他们一方面推出了网上下单服务，让同学们可以在线订购并在休息时间自取食物。与此同时，他们也在社交媒体平台推出短视频作宣传。

志伟说：“我们希望能为同学们提供健康、平价的美食，帮助同学们节省点餐和排队的时间。”

谈到创业之旅和经营之道，他说，虽然他是商业学学生，但创业不能全靠一腔热血或者网上自学。这一路来得到很多导师的指导和亲友的扶持。

两人未决定毕业后是不是会继续在校园里经营档口，他们现阶段希望能够不断积累口碑，将目光放长远，把收益投入到提升硬件设备中，如全自动手卷机器等，为未来的商业蓝图打下良好的基础。