新澳全面战略伙伴满10年 探讨战略与前瞻领域合作

新加坡和澳大利亚的全面战略伙伴关系即将满10年，两国在下一阶段的双边关系发展中，将探讨在战略和具前瞻性意义的领域合作。

这些领域包括可再生能源、供应链韧性、人工智能和航空联通。在澳洲墨尔本访问的李显龙总理说，两国的部长和官员将在明年的新澳领袖级会议前，为下一阶段的合作制定远大的工作计划。

李总理星期二（3月5日）上午与澳洲总理阿尔巴尼斯举行第九届新澳领袖级会议，两人随后一起召开记者会。李总理形容，新澳是“互补型经济和相协调世界观的自然伙伴”，两国还有很大的合作空间。

澳洲2015年成为新加坡第一个全面战略伙伴，两国明年迎来建交60周年暨建立全面战略伙伴关系10周年。两国建立全面战略伙伴关系后，每年轮办领袖级会议。

新澳全面战略伙伴关系取得良好进展，过去九年，两国根据经贸、国防与外交、数码经济、绿色经济等六个支柱共完成超过110项合作项目。

本届会议上，两国宣布签署绿色与数码经济廊道谅解备忘录，致力在新澳之间的航运路线上建立温室气体零排放或近乎零排放的燃料供应链。李总理说，这将推动两国朝净零碳排放方向努力。

跨境电力贸易方面，新澳推出10项共同指导原则，加强脱碳途径和能源安全。这些原则包括取得为两国带来实惠的经济成果、打造多元且具备韧性的洁净能源供应链，以及制定和协调政策及监管和法律框架。

新澳也同意拓展边境执法单位的现有合作，打击跨境犯罪。

两国领导人在会后发表的联合声明中提到，双方同意全面战略伙伴下个阶段的发展应该“远大、面向未来并且具开拓意义”，也应该涵盖粮食安全、气候变化、国防、卫生、科研创新等多个领域的实质措施。

会谈中，李总理和阿尔巴尼斯也讨论区域和地缘政治局势。他们同意维护开放、包容、以规则为基础的国际秩序，并重申亚细安核心地位的多边秩序至关重要。

阿尔巴尼斯在记者会上说，新澳友谊根植于友好的个人关系和高度的相互信任与尊重。双方有着共同愿景，那就是打造开放、稳定和繁荣的区域。

他在新闻稿中提到：“澳洲很幸运，能有新加坡这么坚定的伙伴，且为我们关系的未来定下宏大的议程。”

阿尔巴尼斯就李显龙年内即将卸下总理职务向他致意

阿尔巴尼斯在记者会上特别就李总理年内即将卸下总理职务的消息向他致意。阿尔巴尼斯在开场白尾声，就李总理过去20年领导新加坡的贡献向他表示祝贺。

“过去20年，澳洲和区域其他国家从李总理对我们战略形势的精辟认知、他的乐于分享观点和见解，以及他对打造开放和稳定区域的付出中获益……他是本区域非凡的领导人，我祝福他日后安好。”

李总理随后发言时，感谢阿尔巴尼斯的祝福。

“新澳关系是我们非常重视的重要友谊，我也希望在卸下总理职务，担任其他角色后，新澳关系能继续发展。”

李总理去年底说，会在人民行动党庆祝成立70周年，即今年11月前，交棒给副总理兼财政部长黄循财。