未来10年投入10亿元提升街道设施 打造安全舒适通勤环境

陆路交通管理局未来10年将投入10亿元提升更多市镇的街道设施，打造更安全更舒适的通勤环境，方便人们步行、骑脚踏车和使用公共交通工具。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会辩论交通部开支预算时说，这笔10亿元拨款是总值35亿元的乐龄SG（Age Well SG）计划的一部分，将用于把安行街道（Friendly Streets）计划扩大至更多市镇，以及提升往来交通枢纽的通勤设施。

陆交局去年已经在宏茂桥、武吉巴督西和淡滨尼启动安行街道计划的工程，今年上半年在大巴窑和西海岸动工。这些工程预计明年底前完成，为公众提供更便利安全的出行体验，也为街道注入更多活力。

到了2030年，所有市镇都会有至少一条安行街道。陆交局根据各社区的需求展开具针对性的改善工程，包括设立无障碍人行过道、延长交通灯的“绿人”时间并缩短等候时长、增添绿色路面标记或路隆以减缓车速，以及改善巴士站设施等。

安行街道计划扩大至10个市镇

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士发言时宣布，安行街道计划接下来将扩大至10个市镇：勿洛、万国、武吉班让、波那维斯达／荷兰、蔡厝港、裕廊东、白桥（Pek Kio）、榜鹅、三巴旺，以及中峇鲁／合乐。这些市镇都有较多年长者和年轻家庭。

陆交局今年稍迟时候会向居民和基层等利益相关者展开咨询，以敲定具体地点以及改善工程事项。

许连碹说，陆交局未来10年会提升通往交通枢纽的设施，打造更舒适的通勤体验，同时鼓励年长者保持活跃。这包括在更多巴士站增添有扶手和靠背的座位，并确保轮椅可无障碍通行，使巴士站更便利于年长者。

目前，当局已通过巴士站基础建设提升计划（Bus Stop Infrastructure Enhancement Programme），将255个巴士站改造成可无障碍通行，更利于年长者；预计到明年，将有另105个巴士站完成提升改造。

陆交局已建285公里有盖走廊 未来将建更多连接地铁站及安行街道

陆交局也会建造更多有盖走道，连接地铁站以及800米半径内的安行街道。目前，当局已建造约285公里的有盖走廊，主要连接交通枢纽以及400米半径内的设施。

此外，更多行人天桥接下来会设置电梯，尤其是靠近交通枢纽和医疗机构的天桥。从2013年至今，已有87座天桥安装电梯，主要在年长者和行动不便者较多的地方。

有关上述计划的具体地点和其他详情，将在日后公布。