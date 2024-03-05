新业者接管私人咖啡店后 须提供经济餐饮

本地374间公共咖啡店中有超过130间已提供经济餐饮，而接管私人咖啡店的新业者也须提供经济餐饮，政府正探讨是否把计划扩大至更多私人业者。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时说，新加坡人希望邻里有更多价格适中的熟食选项。政府去年推出经济餐饮计划，投标当局咖啡店的业者须确保有至少六个摊位提供不同经济餐食和饮料选项。这些餐食平均售价在3元5角或以下，饮料则是1元2角或以下。

沈颖说，目前已有超过130间建屋发展局出租的咖啡店提供经济餐饮。到了2026年，全岛所有374间建屋局出租的咖啡店都将提供经济餐饮选项。

此外，建屋局去年推出新的BudgetMealGoWhere网站并邀请公众推荐经济餐，公众反应十分热烈，至今已收获超过1900个推荐。当局已加入超过290个新选项。

至于全岛各地的402间私人咖啡店，沈颖说，建屋局已开始要求接管的新业者须提供经济餐选项。此外，当局在探讨规定业者提供较便宜的经济餐选项，作为申请或续租户外用餐区的条件之一。

第五阶段邻里更新计划 扩展至1999年前建成组屋

沈颖宣布，把第五阶段的邻里更新计划范围从1995年之前建成的组屋扩展至1999年，从而多涵盖10万个组屋单位。第一批获改造组屋最迟将在今年年底敲定。随着组屋翻新成本日益增加，沈颖说建屋局打算再为市镇理事会增加预算。

至于组屋电梯，沈颖说目前约99%的组屋都装有电梯，其余的则因为结构设计导致安装工作非常困难，当局为每户受益家庭所花费的款项可超过20万元。

我国目前有150座分隔式组屋，部分居民不能享有电梯直达住家楼层的便利。建屋局为这些受影响居民提供3万元的电梯服务安居津贴。