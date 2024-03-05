李总理：新加坡与泰勒丝协议并非不友善之举

争取美国歌手泰勒丝将新加坡作为巡回演唱会的唯一东南亚站，是一项“成功的安排”，李显龙总理并不认为新加坡争取独家主办权是对其他区域国家的不友善之举。

出访澳大利亚墨尔本的李总理星期二（3月5日）与澳洲总理阿尔巴尼斯举行联席记者会时，被问及新加坡争取成为泰勒丝“时代巡回演唱会”的东南亚唯一站点，是否引起其他东南亚国家不满。

李总理说，政府从协助旅游业在后冠病疫情时期复苏的资金中拨款，为泰勒丝演出提供津贴，并与对方达成协议。“这是一项成功的安排。我不认为这么做不友善。有时某个国家谈成协议，有时是另一个国家。我不会明摆着说，‘你能在这里演出的条件是你接着去其他地方演出’。”

泰勒丝在新加坡的前一站是澳洲悉尼。李总理说，澳洲当局和泰勒丝团队相信也达成了“相互可接受，且合理的安排”。“如果必须这么做，以取得互惠互利的结果，而且对新加坡而言，不但能带动经济增长还能从整个区域带进游客和善意，何不为之。”

“如果我们没有做出这样的安排，她会不会到东南亚另一个地点，或是在更多地点演出？也许会，也许不会，这些是她来决定的。”

泰勒丝来新开唱的两周前，泰国首相社德他公开指新加坡政府为泰勒丝每场演唱会支付高达300万美元（约403万新元），条件是泰勒丝不得到其他东南亚国家举办时代巡回演唱会。消息传出后，有菲律宾议员批评新加坡的做法“不是好邻居应有的行为”，并要求菲律宾政府向新加坡提出抗议。

不过泰国政府发言人瓦查隆克星期二下午在脸书发文说，社德他几番提起新加坡的独家主办权都是带着羡慕，认为各国应该向新加坡学习，没有批评之意，可是言论却遭人断章取义。“新加坡方面发出的声明和社德他首相所说的一致，那就是这类协议是正常的商业协议，新加坡没理由感到羞愧或认为不应该这么做。”

新加坡文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉上星期五（1日）则说，新加坡为区域独家主办权支付的费用“没有网上炒作的那么高”。

陈圣辉：游客访新对邻国也有助益

我国贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期二在国会答复工人党议员林志蔚的提问时也强调，政府将根据国家利益行事，就如其他国家一样，也是按自身利益来决策。

林志蔚问，新加坡旅游局会否与外交部等单位合作，应对我国争取泰勒丝来新演出而带来的负面外交影响。

陈圣辉说，新加坡是区域枢纽，当游客来到新加坡时，有的会续程前往区域其他旅游景点，这对周边邻国来说也有所助益。“我们会做对新加坡最有利的事情，但我们也明白，新加坡是个连接枢纽，作为充满活力的枢纽，也有利于我们的地区和邻国。”

陈圣辉说，新加坡旅游局自1998年以来，一直通过拨款支持休闲活动，当局也会“全面评估”这些活动的预期效益。

他也提到，旅游局支持的休闲活动中，国际游客平均占参与人数的25％至30％。