3月16日起 武吉班让轻轨周六特定时段恢复双向运行

武吉班让轻轨列车将从本月16日起，每逢星期六上午11时至下午1时，以及下午5时至7时，恢复双向运行。

陆路交通管理局星期二（3月5日）发文告说，武吉班让轻轨服务在周六特定时段恢复双向运行后，当局将密切留意情况，以决定是否在更多非繁忙时段恢复列车的双向运行。

陆交局在2018年发出总值3亿4400多万元的合同，为武吉班让轻轨系统进行大翻新，要让居民享有更可靠和顺畅的服务。为了配合系统翻新工程，武吉班让轻轨列车自2019年12月起，在非繁忙时段只单向运行。

两列新列车第三季料投运 本月至6月周末提早一小时结束服务

据陆交局，武吉班让轻轨系统的两列新列车已经运抵，在完成测试后将于今年第三季投入运作。这是19列将取代第一代旧列车的其中两列。第一代列车自1999年投入运作。

至于13列于2015年启用的第二代列车的信号系统提升工程，进度良好。预计到了今年较迟时候，会有更多列车完成翻新，重新投入服务。

为了争取更多工程时间以便测试新的列车和系统，武吉班让轻轨列车将从本月22日至6月30日，每逢星期五、星期六和星期天提早一小时在晚上10时30分结束服务。

乘客可改用现有穿行于武吉班让和蔡厝港的巴士服务，包括67号、171号、920号、922号、960号、963号、972号、972M号、973号、974号和976号。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达在国会辩论交通部开支预算时说，武吉班让轻轨系统的翻新工程将在2026年完工。

盛港站月台将为四条轻轨路线各设等候区

另外，盛港—榜鹅轻轨系统的盛港站月台本月将展开工程，以改善人潮的流动。月台将增设等候处，让四条轻轨路线有各自的等候区，以减少乘客混淆。月台也将增设指示牌和排队标记，以及新设导盲触觉指导设施。

陆交局发言人说，盛港轻轨站的提升工程将在今年底完成。

25列双车厢列车今年起运抵

当局为盛港—榜鹅轻轨服务新添的25列双车厢列车预计今年起陆续运抵。新列车将取代现有的单车厢列车以及部分双车厢列车，可提高整体客容量。