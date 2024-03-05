拨款1500万元 资助海事企业采纳可持续方案

为鼓励海事业者推动永续发展，政府将拨款1500万元资助采纳可持续方案的企业，每一个可持续方案，中小企业可获50%补贴，非中小企业则补贴30%，上限为3万元。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布，海事及港务管理局将在海事业组合基金下，增设可持续性的新支柱，以协助业者把握绿色经济新增长机遇。

上述补贴将持续至2030年。海事局会在今年第三季公布更多详情。

此外，徐芳达也透露，预计到今年底，大士港口会有三个新的船泊位开始运作，届时已投入运作的船泊位，将从现有的八个增至11个。

海运专业人士与员工转业计划 迄今340人受惠

新加坡作为全球领先的航运中心之一，打造一支掌握行业所须技能的劳动队伍不可或缺。从2019年迄今，已有340人受惠于海运专业人士与员工转业计划。

这项转业计划为想要投身海事业的个人和现有雇员，提供与码头营运、航运和海事服务相关的培训课程，参与计划的雇主也可获得一定数额的薪金资助。海事局与劳动力发展局合作扩大转业计划范围，至海事数码化、脱碳和网络安全领域。

成立于1992年的科力企业私人有限公司（Call Lade Enterprises）是新加坡港务集团的劳务服务承包商。公司雇有约600名员工，迄今已派80名员工参与海运专业人士与员工转业计划，其中一人是陈伟勇（28岁）。

陈伟勇2020年4月加入公司时担任集装箱拖车司机，因表现杰出在今年2月升任营运执行人员。目前他的主要职责是安排司机班表和负责安全检查。

陈伟勇去年3月参与转业计划，在职培训期间掌握了更多与网络安全相关的知识，也完成了全国电动车专员安全认证课程。

“转业计划让我获益良多，未来有意继续进修，希望能参加一些管理和技术相关的课程。”