交通部探讨立法 管制售卖违规活跃通勤工具网络商家

交通部正在探讨是否有必要采取进一步行动，包括立法禁止网络平台和网络零售商售卖违规活跃通勤工具。

活跃通勤工具（AMD）包括个人代步工具（PMD）、电动脚踏车（PAB）和行动辅助工具（PMA）。本地涉及这些通勤工具的火患从前年的42起增加至去年的55起，增加了三成，中止了之前连续三年减少的趋势，引起关注。 2020年，本地这类火患有68起，2021年有63起。

永续部兼交通部高级政务次长马炎庆星期二（3月5日）在国会中答询时说，目前没有法律管制售卖违规通勤工具的网络平台和网络零售商，“我们正探讨如何加强管制。”

向海外商家购买通勤工具者不少 当局执法有挑战

他在回答杨厝港区议员叶汉荣、裕廊集选区议员陈有明医生和后港区工人党议员陈立峰的相关提问时说，当局目前只能对实体店展开执法行动，但很多人是上网购买通勤工具，一些是向海外零售商购买，执法行动因此面对一定的挑战。

他说，如果在新加坡经营的网络平台或网络零售商售卖违规工具，或利用网络平台为违规工具打广告，当局会联系这些在线零售商，要求他们下架产品或停止促销活动。

马炎庆也提醒公众，应使用符合新加坡条规的通勤工具。一些工具的广告可能声称产品非常好，价格也很合理，但这些工具可能是根据当地气候和地形而设计制造，因此选购时要特别谨慎。

从2020年1月至2023年12月，陆路交通管理局侦查到约5100起在人行道和马路骑行活跃通勤工具的违例个案，以及约100起零售商售卖违规通勤工具的个案。

据了解，违规骑士或零售商可能被警告或接获违规通知单。