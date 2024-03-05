新加坡重申支持亚细安防务机制维持开放包容

亚细安成员国的国防部长在老挝举行非正式会议，我国防长黄永宏医生同各国代表针对亚细安防务机制2025年后的战略交换了意见，探讨如何应对多变的地缘政治环境，并重申须维持防务机制开放包容。

黄永宏星期一（3月4日）抵达老挝的琅勃拉邦，周二出席了亚细安防长非正式会议。

据国防部的文告，黄永宏发言时，强调了亚细安防长会议（ASEAN Defence Ministers’ Meeting，简称ADMM）至今所取得的成果，并针对如何维持这个会议以及亚细安加八防长会议（ ADMM-Plus）的机制开放与包容，提出了合作建议和可合作的领域。

亚细安在2016年发布了《亚细安政治—安全共同体蓝图2025》。亚细安防长这次发出联合声明，肯定了ADMM过去10年对于落实此蓝图目标所做的贡献。

这包括促进战略对话和务实的合作；解决人道援助、灾害救援、海上安全和反恐等垮领域问题；应对新兴的安全威胁和挑战；实行《亚细安印太展望》。

ADMM也承诺通过现有机制继续加强安全合作，以全面落实蓝图中的目标，并为2045年亚细安共同体愿景制定新的亚细安政治—安全共同体战略计划。

黄永宏在会后表示，很高兴亚细安防长会议以及亚细安加八防长会议，已成为本区域公认的安全架构。这让亚细安成员国能够在为本区域的安全合作制定方向时，发挥核心驱动作用。

缅甸派非政治代表出席会议

正在准备加入亚细安成为第11个成员国的东帝汶首次以观察国身份出席这次的非正式会议，缅甸则是自2021年初发生政变以来，第二次派非政治代表参加亚细安会议。

日本共同社引述消息报道，出席会议的是缅甸国防部国际事务部总干事佐奈温（Zaw Naing Win），显示缅甸军方有意与亚细安合作。

缅军政府上一次派非政治代表参加亚细安会议是在今年1月，当时由缅甸外交部常任秘书玛拉丹泰出席在琅勃拉邦举行的亚细安外长非正式会议。

缅甸军方在2021年2月发动政变，4月亚细安为解决缅甸问题而同缅甸军政府达成五点共识，但军政府迟迟不落实，促使亚细安自同年10月起，停止邀请军政府领袖参加亚细安会议，改而邀请非政治代表与会。缅甸此前一直拒派代表，指称亚细安的这项要求是干预缅甸内政。

我国防长黄永宏医生（左）到老挝出席亚细安防长非正式会议期间，会见了老挝副总理兼国防部长占雅拉上将（右）。（国防部提供）

除了出席防长会议，黄永宏此行也会见了老挝副总理兼国防部长占雅拉上将，他将在星期三（6日）结束在老挝的行程。