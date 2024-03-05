2025年左右 行动辅助踏板车使用者须有医疗证明

政府接受活跃通勤咨询小组的建议，从2025年左右，规定电动行动辅助踏板车使用者须有医疗证明。

为避免有行走能力的人滥用电动行动辅助工具（personal mobility aid，简称PMA），活跃通勤咨询小组（Active Mobility Advisory Panel）去年12月，向交通部提呈改善相关安全问题的建议报告。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达，星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，交通部决定接受建议，对行动辅助踏板车（mobility scooter）收紧使用管制。行动辅助踏板车是行动辅助工具的一种，另一种是行动辅助轮椅（motorised wheelchair）。

政府评估小组建议时，咨询了全国配送人员协会、送餐平台、PMA零售商，以及支持残障者和年长者的社区服务机构。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆发言时说：“我们必须确保使用行动辅助工具的人，是真正有需要的人，而且是以安全和负责任的方式使用。这是条例要达到的目的。”

不影响行动辅助轮椅

马炎庆也是活跃通勤咨询小组主席。他说，新条例将在2025年左右、在修改活跃通勤法令后生效，这将给予受影响的零售商和用户，至少一年的过渡时间。

这意味着，到时人们若要使用行动辅助踏板车，须先取得行走不便等健康问题的医疗专业证明。这仅针对行动辅助踏板车，不影响行动辅助轮椅。

用户若通过新加坡协助残障者自立局（SG Enable）的科技辅助基金（Assistive Technology Fund），或护联中心的乐龄助行基金（Seniors’ Mobility and Enabling Fund）购买行动辅助踏板车，无须索取额外证明。

政府也将与相关机构合作，评估其他证明形式，以简化程序，详情日后公布。马炎庆强调，距离新条例生效还有一段时间，用户不必急着索取医疗证明，执法人员会酌情处理。

时速限制从每小时10公里降至六公里

政府将收紧行动辅助工具的时速限制，从每小时10公里降至六公里，相当于一般人快走的速度（每小时四至六公里）。

接下来，零售商只能售卖符合速限的行动辅助工具，政府将给商家足够时间调整，清掉现有库存，进口符合新规的产品。

由于许多现有的行动辅助工具，速限一般定在每小时10公里，现有用户不必停用或更换设备，但他们的行驶时速不得超过每小时六公里。

超标工具不准在人行道行驶

根据现行规定，超过300公斤（装载重量）、70公分宽、120公分长、150公分高的行动辅助工具，不可以上公共交通工具。政府接下来也将禁止同类超标工具开上人行道。

不过，一些用户可能因为身体状况，需要较大尺寸的行动辅助工具，执法人员将允许持有医疗证明的人，在人行道上使用更大的辅助工具。