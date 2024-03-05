就读中或刚毕业年轻情侣 购新组屋首付款调低至屋价2.5%

正在念书、当兵或刚毕业、刚服完兵役的年轻情侣，申购新组屋时不但可延迟评估收入，在签署购屋协议时须付的首付款，也将一律调低至屋价的2.5%。

国家发展部长李智陞星期二（3月5日）在国会辩论国家发展部开支预算时宣布，这项措施从今年6月的预购组屋销售活动起实施。

目前，年轻情侣只要双方都是全职学生或全职国民服役人员，或在申请购屋资格通知书（简称HFE通知书）前的12个月里是全职学生或服过兵役，就可以先申购新组屋，直到领取房子钥匙前才做收入评估，以申请到高达8万元的额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant），以及建屋发展局房贷。

这是因为要符合申请额外安居津贴的条件，核心家庭的至少一名成员，即情侣中的一人，必须连续就业至少12个月。此外，还没工作或刚步入职场的年轻情侣也可能较难申请到较高的贷款额。

分阶段摊还计划 一些情侣仍难负担

另外，申购新组屋的首次购屋家庭，只要有一名屋主不超过30岁，目前也能通过分阶段摊还计划（Staggered Downpayment Scheme），分两次支付首付款。他们签署购屋协议时只须付屋价的5%或10%，取决于他们申请的是建屋局或银行的房贷，剩余首付款在领取钥匙时付清。

不过即使有这样的安排，一些情侣仍觉得买房的前期费用难以负担，因为额外安居津贴只在临近领取钥匙时发放。

从6月的预购组屋销售活动起，符合条件延迟评估收入的年轻情侣，不论选择哪种贷款方式，在签署购屋协议时一律只须支付屋价的2.5%。这包括已经收到HFE通知书的情侣。

建屋局答复《联合早报》询问时说，延迟收入评估的措施自2018年5月实施到去年12月为止，这五年多里约有3800对符合条件的年轻情侣预购了组屋。

新加坡社科大学会计系大四生谢镇宇（26岁）和同为大四生的女友（24岁），打算在6月销售活动中申购加冷的四房式组屋。他们的预算是60万元左右，但首付款令他们感到有些吃力，因为这得动用大部分的有限积蓄，而他们还须留一些做生活费。

谢镇宇受访时说：“身为学生，我们的可支配收入比上班族少，比较难付清首付款。不过，这是我们考虑后做出的取舍，因为我们不想等那么久才有自己的房子。”

如今条例即将修改为只须先付屋价的2.5％，让这对小情侣不再感到那么为难。谢镇宇说：“我们很可能会申请延迟评估收入，这减轻了我们得立即偿还一大笔钱的压力，让我们有更多的时间工作和储蓄，来还完剩余的款项。”