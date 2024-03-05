社区事务署成立专门小组 处理严重噪音纠纷

社区事务署成立专门小组，希望更有效地解决严重的邻里噪音纠纷。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时透露，专门调查故意长时间制造噪音扰邻的小组已经成立，小组正与建屋发展局、基层组织和其他机构密切合作，制定操作方案以解决这些严重的邻里噪音纠纷。

这类案件只占所有邻里纠纷的一小部分，小组将利用更严格的法律和技术来调查这些严重案件，并对造成干扰的居民采取执法行动。文化、社区及青年部也将在国会提呈法案，为小组赋予必要的执法权力。

去年9月至今年1月，800多名公众参观了社区事务署设立的“噪音体验空间”（Noise Experiential Lab）。参观者可以通过沉浸式角色扮演，了解自己的日常行为可能对邻居产生的噪音影响，以及可采取哪些行动更好地与邻居沟通，减少噪音。超过95%的参观者对这个体验空间给予四星或五星好评。

社区事务署试点计划反应佳 下阶段扩展至白沙-榜鹅区

2022年2月以来，社区事务署在淡滨尼镇试行新的市政服务交付模式，由单一运营商负责管理10项常见的市政服务，例如公共区域的清洁、取缔吸烟或乱丢垃圾的行为、公园维护和鸟类管理等。比起由不同的承包商来执行各机构的工作，新模式在使用更少人力的情况下，解决反馈的速度加快了一倍，居民满意度也提高了20个百分点。

沈颖说，下一阶段这项试点计划将扩展到毗邻的白沙—榜鹅区，看是否能在更大的区域也取得类似的效率。

今年较迟时候，居民可通过向社区事务署“一联通”应用的聊天机器人“Kaki”，提供照片和问题所在的位置，更便利地提交对市政服务的反馈。

沈颖指出，有些使用“一联通”应用的居民反映，有关部门虽然回复说会处理他们的反馈，但是问题一直没有得到彻底解决。对此，社区事务署已逐步提高对相关政府部门的要求，让它们更严谨地对待用户反馈。

“只要用户所反映的问题是相对简单的，政府部门就不能只是在吩咐承包商处理问题后就回答用户，而是要确认工作已经顺利完成，才结案并答复，而且尽可能附上照片， 说明问题已获得妥善处理。”