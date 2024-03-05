节能津贴计划扩大至建筑业等其他领域

政府将把节能津贴计划，扩大至包括建筑业在内的其他领域，协助企业购买节能器材。

根据计划，申请节能津贴（Energy Efficiency Grant）的公司，须满足以下条件：在新加坡注册和运作、本地持股率须最少三成、至少聘用一名本地员工，以及集团年营业额不超过5亿元。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，公布计划的更多详情。

津贴分两等级供企业申请

节能津贴分两个等级，符合基础等级资格的公司，购入预先批准名单上的器材时，可获得高达七成的津贴，但津贴额不超过3万元。

高等级津贴则提供给要进行更大笔投资，以取得更高能源效率的公司，津贴额可高达35万元。这笔津贴可用来购买没有预先获得批准的器材，但须证明节能效果。根据规定，这类器材必须在使用寿命期间，减少至少350公吨的碳排放量。

津贴额将按照器材所承诺的节能效果来计算，或高达器材价格的七成，视何者为低。

建设局的目标是在今年底之前，开放让建筑公司申请节能津贴，详情日后公布。

英兰妮也宣布，生产力创新计划（Productivity Innovation Project Incentive Scheme）将延长多一年，至2025年3月31日，以继续资助建筑环境业者采纳集成数码传输（IDD）、机器人与自动化技术，以及制造和装配设计技术（DfMA）来提高生产力。