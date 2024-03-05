公园局获拨款1500万元 研究禽流感狂犬病等动物源疾病

动物迁徒时若携带疾病，可能会传染给人类，如同2019新型冠状病毒般迅速散播。为避免类似疫情再次暴发，政府展开1500万元的研究计划，聚焦禽流感和狂犬病等动物源疾病。研究成果将有助我国制定应对措施，保护动物和公共健康。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪，星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，国家公园局将展开生物监测研究计划（Biosurveillance Research Programme），了解病原体如何感染动物并形成疾病，以及动物源疾病如何在人与人之间和环境中传播。

公园局是国家发展部的法定机构之一，在同一健康（One Health）框架下与卫生部、国家环境局、新加坡食品局和公用事业局联合应对公共健康挑战。

除了禽流感和狂犬病，2019新型冠状病毒也是动物源疾病。有国际研究显示病毒是从蝙蝠传播至其他动物，再感染人类并迅速传播，引起全球范围的疫情。

公园局兽医健康处高级署长蔡滋峰博士回复《联合早报》询问说，人类、动物和疾病媒介跨越国界流动，在气候变化和人类行为的催化下，加剧公共健康挑战。

生物监测研究计划是“研究、创新与企业2025计划”的一部分，政府接下来六年将投入1500万元，资助相关研究工作。

从基因和环境两大层面 研究动物源疾病传播

研究计划分为两大主题，从基因和环境层面研究动物源疾病的传播。蔡滋峰解释，研究可针对禽流感、狂犬病等其他疾病进行更多的预测和监测工作。

陈杰豪说，研究成果将有助加强各机构之间的协调，更及时探测和应对疾病，避免任何潜在疾病暴发。这就包括进行土地规划、生态环境复原，以及针对个别动物品种采取所需管控措施。

至于公众如何与野生动物在都市环境中共处，陈杰豪说，公园局对鸟类、猴子、水獭、野猪、鳄鱼等不同物种采取具针对性的措施。

公园局同时也对投喂野生动物的违例者采取执法行动，比如过去三年里，每年就处理了超过170个喂鸟的违例案列，最严重的控上法庭。陈杰豪说，当局将在违例投喂热点增加监察，并与市镇理事会合作，降低对居民的影响。