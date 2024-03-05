300元气候优惠券助推买气 商家：冷气机洗衣机料热销

所有政府组屋住户从4月15日起将获得300元“气候优惠券”的消息公布后，一些参与计划的电器零售商看准商机，准备推出促销活动吸引顾客，有的更计划提供使用指南，教导消费者领取优惠券。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时宣布扩大气候友善家庭计划，为110万户政府组屋住户，提供每户300元的气候优惠券。

公众可在14个参与商家经营的约300个门店使用气候优惠券，来补贴购买10种节能省水家电和装备的费用。这些家电和装备包括：洗衣机、冰箱、冷气机、花洒、直流电风扇、LED灯和马桶等。

使用优惠券购买的商品须达到当局定下的节能省水标准。消费者可根据产品上张贴的耗能标签，即有多少个勾，来选择较省电的型号。

商家：计划推出促销活动 鼓励顾客选择节能产品

配合新一轮的气候优惠券，电器零售商如丰城（Gain City）和音响之家（Audio House），计划推出一系列促销活动，鼓励顾客选择节能产品。其中，丰城还将在各个展厅，为顾客提供使用指南，教导他们领取优惠券。

丰城市场总监曹川雷受访时说，气候优惠券自推行以来，明显推动更多消费者关注家电的能源效率。“根据我们的销售记录，超过90％的顾客购买家电时，会选择更节能的型号。”

音响之家创办人李文德也认为，政府把气候优惠券所涵盖的家电类型，从三种增加到10种，将鼓励更多顾客选择购买节能家电。“我们预计冷气机会是最受欢迎的产品，其次是冰箱和洗衣机。”

公众：新一轮300元优惠券 买电器助抵消大部分花费

受访公众都对新一轮优惠券表示期待。室内设计师胡镇民（59岁）说，他家有八口人，每天洗衣、冲凉、做饭，水费开销很大。将在5月搬新家的他，打算使用优惠券购买省水洗衣机。

“洗衣机在我家的使用次数最多，尤其是换床单、被子的时候，一天还要分几轮来洗，非常耗水。”

退休人士黄珉悦（62岁）则会用优惠券来更换冷气机。“我的冷气机用了超过10年，最近不停漏水，还弄得墙壁发霉。现在可以折扣300元我就直接换台新的，不然一直请人修理的费用也不便宜。”

在原有的气候友善家庭计划下，只有一至三房式组屋住户可领取总值225元的优惠券，旧优惠券本月20日到期。截至今年1月，有超过14万1000户住户申请了旧优惠券。

旧优惠券分冰箱（150元）、花洒（50元）和LED灯（25元）三张，公众领取的优惠券总数共计42万3000张。不过，目前已兑换购买家电的优惠券，只有约5万4000张，占比不到13％。

快递员阿齐兹原本与母亲住在租赁组屋（49岁），他上个月搬入三房式组屋时，用了225元的优惠券。他说，如果不是搬家，就算有优惠券也不会特地更换节能电器，因为家电价格不便宜。

他认为，之前的优惠券须分散买不同产品，效果不如结合起来用得好。他买的三个勾冰箱原价680元，扣除旧优惠券后，还须付530元。新一轮的300元优惠券，可用于购买一件家电，帮助抵消较大部分的花费。

新一轮优惠券有效期至2027年12月31日。之前已领取225元旧优惠券的住户，下个月仍可领取300元优惠券。