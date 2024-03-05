市建局休闲总蓝图邀公众反馈 拟动员社区打造“玩乐”设施

为把新加坡打造成更宜居的生活环境，让人们有更多可以放松玩乐的选项，市区重建局将征求公众意见，推出休闲总蓝图，在全岛设立更多公园、公共空间和景点等休闲设施。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部的开支预算时说，政府早前展开长期规划检讨，很多新加坡人提出了他们对“玩乐”的愿景。除了希望在住家附近有更多休闲设施，人们也呼吁政府设立更多样化和具包容性的休闲选项，而不仅限于常见的运动和户外活动。

为此，市建局将推出休闲总蓝图（Recreation Master Plan），希望善用本地自然空间打造更新颖的休闲站点和连道、把休闲融入日常生活空间，以及动员社区一同打造专属的休闲设施。

英兰妮说，市建局将与相关机构合作，在全岛各地开辟休闲空间，融入体育、艺术、自然、文史和健康元素。这些休闲空间既有室内，也有室外；它们会靠近居民的住家，并通过步道、脚踏车道和公园连道连接起来。

市建局将在今年4月至7月在全岛多个地点举办展览，收集公众对展出项目和计划的反馈，并配合2025年发展总蓝图草案，在明年下半年宣布有关休闲总蓝图的更多详情。

就长岛工程咨询利益相关者和公众

另外，市建局也就长岛（Long Island）工程咨询利益相关者和公众，为这个占地约800公顷的填海计划收集反馈。英兰妮说，有关当局将进行环境研究，并与专家等合作制定基于自然的解决方案，减少工程对环境的影响。

长岛预计将耗时数十年发展，建成后可缓解海平面上升对我国带来的威胁，也能打造休闲设施、住宅和工业园区等。