公园连道遭群蜂袭击 六旬男子三天后器官衰竭过世

在公园连道骑脚车时被黄蜂群起攻击，60岁男子紧急送院，三天后因器官衰竭过世。

这起案件发生在2022年7月4日早上约11时45分，地点在靠近三巴旺财神庙的公园连道。死者是60岁的洪罗尼（译音）。

案件发生于2022年7月4日早上约11时45分，地点在靠近三巴旺财神庙的公园连道。（取自谷歌地图）

验尸庭星期二（3月5日）针对死者的死因展开研讯，传召调查官、邱德拔医院的医生和国家公园局高级处长出庭供证。

死者感到头晕气喘喉咙不适 送院后情况恶化

据《新明日报》报道，警方调查官在供证时说，死者在当天早上约11时54分致电妻子说，他在骑脚踏车时，遭一群黄蜂蜇伤。

妻子听后叫死者回家，待他回家后再带他求医，但妻子在中午12时致电死者时，死者说他感到头晕气喘，喉咙不舒服，没办法骑车回家。

妻子于是叫死者待在原地，并立刻呼叫救护车。妻子赶到现场时，死者已脱下上衣，妻子观察到他身上有多处蜇痕。救护车抵达前，死者曾多次申诉身体不适。

死者被送往邱德拔医院急诊室后，情况开始恶化，隔日被转到加护病房留医，也因器官衰竭接受治疗，但他的情况不见好转，三天后（7日）过世。

根据医院记录，死者在5日前没有过敏的迹象，脸部也没肿，情况恶化转到加护病房后，死者的肝脏和肾脏开始衰竭，肺部也出现感染，死因则是器官衰竭。

警方因此排除他杀的可能性，判定为不幸的事故。

公园局：蜂巢或受捕食者攻击破坏 导致黄蜂具攻击性

公园局高级处长供证时说，当局在7月5日接获两名公众的通报，指在三巴旺财神庙附近有蜂巢坠落。被公园局安排到场的害虫管理公司，事后在两处发现黄蜂蜂巢，一部分在树下，另一部分则在树上约三米的高处。工作人员过后将蜂巢移除。

7月7日，公园局人员接获警方通知，得知被蛰男子因为器官衰竭死亡。当局于是再度联系承包商到事发区域检查，承包商在同一棵树约12米高的枝干上，发现一个周长68公分的黄蜂巢，并在隔天（8日）把蜂巢移走。

公园局的调查发现，早前在7月5日发现的两处蜂巢，都是筑在12米高处的蜂巢的一部分。蜂巢或许受到捕食者如凤头蜂鹰的攻击而被破坏，黄蜂才会变得具攻击性。

当局在7月8日后接连两个星期，每日到事发地点约一两公里的区域内检查有无其他蜂巢。

根据专家的报告，黄蜂是在人类居住的环境或栖息地中常见的品种，一般会在距离地面约七米处筑巢，在低处发现的蜂巢则多半是从高处落下。

黄蜂一般不会无端端攻击人类，但可能会因被捕食者攻击，蜂巢从树上坠落，又或者受到诸如灭虫专家等外界干扰而变得很有攻击性；被黄蜂蜇伤后，患者会感到极度疼痛，或会引发心脏、神经系统并发症等，严重的话可能致命。

院方：大黄蜂毒素影响死者主要器官 体内血液酸度上升

邱德拔医院的医生供证时指出，大黄蜂的毒素影响了死者的主要器官，他的肝脏和肾脏最先受影响，导致体内血液酸度上升，须往体内注射药物维持心脏功能，无奈最终抢救无效。

针对家属提出为何院方没有给予死者破伤风（Tetanus）注射的疑问，医生解释，医院在病人被动物咬的时候，才会注射破伤风药，因动物口腔中存有很多细菌，为被昆虫叮咬的病人注射破伤风并非医院的程序。

由于急诊室的医生尚未供证，验尸官将择日继续研讯。