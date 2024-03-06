吉门营房地段2030年后或建住宅 环史研究今年次季展开

位于亚历山大路的吉门营房，租户租约最迟于2030年陆续到期，当局探讨之后在这个地段建造新住宅区。环境与历史遗产研究将于今年第二季展开，预计2026年上半年左右完成。

吉门营房（Gillman Barracks）建于1936年，是殖民时期的英军军营，也是第二次世界大战中，英军抵抗日军入侵的最后一个据点。根据2019年发展总蓝图，吉门营房所在地段划为预留土地（reserve site），即土地用途尚未确定。

预留地段总面积约27公顷，相等于37个足球场。除了吉门营房之外，还包括新加坡教师学院、巴西班让职业专科学校旧址，以及一片次生林。

国家发展部长李智陞星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，当局正在研究在这个地段建造一个新住宅区，会有组屋和私宅单位，也会为居民提供公共空间和便利设施。

近年来，国人对中区地段的住屋需求不断增长，原因包括年轻夫妇希望住得离父母近一些，而他们的父母可能住在红山等成熟市镇。在这个背景下，当局2022年宣布把吉宝俱乐部旧址发展为住宅区，作为南部濒水区的一部分。与吉宝俱乐部旧址相隔一条马路的吉门营房，被视为南部濒水区的自然延伸。

李智陞解释当局的设想时说：“除了让新加坡人有更多机会住得靠近市中心，新住宅区也能把特性建立在旧殖民建筑的特色与魅力上。居民还可方便前往绿色与休闲空间，如南部山脊和拉柏多自然公园步道网络。”

环境和历史遗产研究将于今年第二季展开，预计2026年上半年左右完成。李智陞说：“这将有助我们更好地了解这个地段在生态和历史遗产方面的重要意义，并对它的发展进行审慎规划。”

吉门营房目前暂用作办公、创意生活（creative lifestyle）、艺术和餐饮等多种用途。现有21个租户能继续在那里营业直到租约到期。

市区重建局、建屋发展局和新加坡土地管理局答复媒体询问时也说，任何未来发展计划都不会影响现有租户。是否进一步扩大或保留现有用途，要等研究和发展计划确定后，再行评估。相关机构将继续与租户保持联系。

义顺真查鲁将建1万个住屋单位 至少八成组屋

李智陞星期二也宣布，卡迪地铁站附近的真查鲁（Chencharu）地段将兴建约1万个住屋单位，至少八成单位是组屋。第一个预购组屋项目将于今年6月推出，有1270个两房式灵活至五房式单位。

李智陞说：“我们将兴建各种休闲、社区和商业设施，为居民提供更多便利，同时为义顺镇增添活力。这些设施将与卡迪中心和卡迪内政团队战备人员协会俱乐部（HomeTeamNS Khatib）的现有设施相辅相成。”

两年多来推出逾6.7万个新组屋 申购率去年跌至2.9

2020年，冠病疫情暴发，导致住屋供需失衡，推高屋价和租金，也使新组屋申购率达到高峰。

为解决供需失衡问题，当局2021年承诺，到2025年将推出10万个新组屋。截至今年2月，已推出超过6万7000个新组屋，达到目标的三分之二。

当局也增加私宅供应，并同时实施三轮降温措施。李智陞说，本地房地产市场已趋于平稳，不仅转售组屋和私宅价格增幅放缓，预购组屋申购率也从2020年最高峰时每个单位有5.8人抢购，下跌到去年每个单位有2.9人申请。

租金也趋于稳定。组屋租金的季度增幅去年第四季为0.4%，低于前一季度的1.9%。