汤东线第四阶段七地铁站6月23日通车 东海岸居民出行更便捷

汤申—东海岸线第四阶段的七个地铁站将在6月23日通车，把地铁直接开到东海岸一带。到时，全线约23万5000户居民步行不到10分钟，就可到汤东线地铁站乘车出行。

即将通车的地铁站为丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳及碧湾站，全长10.8公里。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时，宣布上述消息。他说，汤东线第四阶段通车后，将缩短马林百列和东海岸等东部地区居民的车程。

例如，从马林百列搭巴士转地铁到珊顿大道，目前车程约40分钟。汤东线通车后，车程只需20分钟。

七站6月21日举行预览 公众可免费搭地铁

为让公众熟悉新的地铁站，陆路交通管理局将在6月21日上午10时至晚上9时，于上述七个地铁站举办预览活动，包括让公众免费搭乘地铁，穿行于这七个站。详情日后公布。

陆交局已在上个月6日将汤东线第四阶段七个地铁站交给公交业者SMRT，为通车做准备。陆交局发言人说，汤东线第四阶段投入运作后，繁忙时段的列车三分钟一班，非繁忙时段则是六分钟。

徐芳达说，未来几年还会有多项地铁工程完工。其中，汤东线第五阶段和滨海市区线第三阶段延长线的四个地铁站（勿洛南、双溪勿洛转换站和锡林站）后年通车。

市区线增建的谦道站（Hume Station）将在明年投入运作；环线第六阶段的三个新地铁站吉宝、广东民和爱德华太子站后年启用。

汤东线第五阶段和东海岸综合车厂原定今年投入运作，因冠病疫情延迟到明年启用，又因建筑困难导致工程时间再延长一年。

徐芳达说，到了2026年，我国地铁网络将增加16个地铁站，住在东部、东北部和中部的另9万户居民将从中受益。

公众陈毓霖（46岁，工程师）的儿子就读德明政府中学，每天放学后，须乘搭158号巴士到蒙巴登地铁站，再在碧山站转南北线回义顺住家。车程至少一小时。

他说，汤东线第四阶段通车后，儿子可以直接从学校走到丹戎禺站，搭地铁回家。“这么一来，他能省下一趟巴士车程，也少了放学高峰时段，挤不上巴士要等下一班车的麻烦。”

政府颁发奖励金鼓励业者维持高度可靠服务

另外，徐芳达宣布，政府将在2024年至2028年间，为业者提供地铁可靠性和表现奖励金（Rail Reliability and Performance Incentive，简称RPI），鼓励业者继续维持地铁服务高度可靠、在员工身上投资，以及提高员工生产力。

这个奖励金将取代2020年至2023年推出的地铁可靠性奖励计划。计划下，运营地铁的公交业者要是达标，每年可获取的最高奖励为1亿7300万元。SMRT和新捷运在2020年至2022年都获颁全数奖励，2023年的表现还在评估中。

陆交局发言人没有具体透露会为RPI拨出多少款项，只说会是每年地铁营运津贴的一部分。