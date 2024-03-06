作假声明误导律师助中国富商购三私宅 男子判监罚款

协助中国富商在本地购买三栋总值600多万元的有地住宅，还提交虚假的法定声明给建屋发展局，误导律师帮他处理转让书，并在高庭诉讼中作伪证，男子被判入狱两年三个月又三周，以及罚款3000元。

被告陈辉明（57岁）面对八项控状，包括三项抵触住宅房地产法令、两项抵触宣誓与声明法令，以及各一项触犯地契法令、房屋发展法令和伪造证据的罪名。被告否认所有指控，经审讯后被裁定罪成，星期二（3月5日）在国家法院面判。

综合控方的陈词，涉案的中国富商是詹国湍（59岁），他在中国拥有上百家公司的股份，在印度尼西亚、老挝和泰国经营钢铁生意，案发时年收入约700万元。

詹国湍在新加坡持有两家公司，从事房地产开发。他的商业计划是在新加坡购买有地房产，拆除房屋后改建小型公寓出售。

被告协助詹国湍购买的三栋私宅都位于东海岸路，分别以155万元、230万元和240万元购入。2007年和2008年期间，被告以他和公司Hwampoa的名义，帮詹国湍购买两栋私宅，并指示本地女子关瑷梅以她的名义帮詹国湍买进另一栋。

被告料从中获逾5000万元利润

实际上，这三栋私宅的受益人都是詹国湍，购房资金大部分由他支付。他当时计划买下那一排私宅改建公寓，但由于他不是新加坡人，不能在本地购买有地住宅，被告和关瑷梅因此代他买。被告预计这项计划能获得超过5000万元利润，会在事成后分得詹国湍两家公司20%的收益。

詹国湍的侄子和儿子相继服完兵役后，取得新加坡国籍。关瑷梅和被告则分别在2012年和2013年将两栋私宅“转卖”给詹国湍的侄儿和儿子。

控方指出，这笔买卖只是一个幌子，詹国湍的侄子和儿子“表面上”买下两栋私宅，但购房款项全部来自詹国湍的公司，实际受益人由始至终都是詹国湍。

两栋私宅“出售”后，被告以“其中一栋私宅受益人”的身份取得“卖屋所得”，入禀高庭向关瑷梅追讨这笔钱，并在宣誓书中作伪证，称他是私宅的受益人。司法委员最终驳回被告申请，并把案件交给警方调查。

另外，关瑷梅和丈夫在2010年有意申请组屋，但由于她已在三年前代买私宅，不符合申请组屋的条件。于是被告与她串谋作出法定声明（statutory declaration），并把这项声明提交给建屋局，谎称被告是关瑷梅名下私宅的受益人，关瑷梅只是他的代理人。

不过，建屋局没有接受该份声明，关瑷梅和丈夫无法购买组屋。被告于是对一名律师作出虚假陈述，误导律师帮忙处理转让书，将私宅的受益人从关瑷梅转为被告。至于关瑷梅和丈夫过后是否购得组屋，法庭没揭露。

案件下判后，被告通过律师对罪成和刑罚提出上诉。

詹国湍则被控三项抵触住宅房地产法令的罪名，案件目前仍在审理中。Hwampoa和关瑷梅早前认罪后，已被判刑。（人名译音）