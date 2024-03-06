美军八架F-35A战斗机停留本地 与我国空军集训交流

在我国宣布添购F-35A型战斗机之际，美国太平洋空军的八架同款战机，上周开始在本地停留，与新加坡空军部队展开空战训练。双方人员切磋交流，美军更分享F-35的操作经验。

这次共有约40名来自美国阿拉斯加艾尔森空军基地（Eielson Air Force Base）第356战机中队的人员参与训练，包括12名飞行员。除了F-35A，美军这回也派出一对C-130J型运输机。

绰号“飞速”的飞行员贡萨尔维斯中校（Erik “Speedy” Gonsalves，37岁）是参与的美军之一。他星期二（3月5日）在美国驻新加坡大使馆的安排下，于巴耶利峇空军基地接受媒体访问。

他说：“我非常幸运地有多次机会，与新加坡空军部队人员飞行。新加坡空军的飞行员给我留下深刻印象，他们纪律严明，非常专业，也非常优秀。”

贡萨尔维斯中校：新加坡空军擅长基本空战战术动作

贡萨尔维斯也说，新加坡空军非常擅长基本空战战术动作（basic fighter maneuvers），美军因此特别在这次训练中，与我国分享F-16与F-35A战机在执行空战战术上的差异。第356战机中队在成为F-35A中队前，是以F-16为主力。

他说：“F-35未必是为近距离空中缠斗设计，但它远距离的隐形能力很强。”

美军八架F-35A战机从3月1日至7日停留本地，之后前往泰国呵叻（Korat），参加新加坡、泰国和美国空军举行代号“天虎”（Cope Tiger）的三国常年联合演习。今年是“天虎”演习的30周年。

除了与新加坡空军的F-15SG型战机进行异机种空战训练，美方也同我国A330多用途加油机进行空对空加油训练。演训在南中国海南部国际空域进行。

我国国防部较早前说，这次联合训练不仅凸显新美之间长期良好的防务关系，也为我国空军部队提供宝贵的机会，可与美军F-35A机组和地勤人员一起进行训练，向经验丰富的F-35操作人员学习。

国防部长黄永宏医生日前宣布，我国将增购八架F-35A战机。他说，目前全球的F-35订单有近2500架，需求良好，价格因此更具竞争力。我国购买的20架F-35投役后，可让新加坡空军晋升国际一流行列。