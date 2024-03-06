受访业者：点对点新措施助降低运营成本 盼下阶段解决供应问题

政府完成对德士和私召车的点对点载客服务业结构和监管框架的首阶段检讨，受访的德士业者认为新措施有助于降低运营成本，但也有业者认为这未必能解决德士的供应问题。

为维持德士和路边截车服务的供应稳定，政府星期二（3月5日）宣布，德士的法定使用年限将从八年延长至10年，较小型的德士公司日后也无须提供电话召车服务。

百胜集团主席梁南兴受访时，对陆交局积极聆听德士业者的意见表示肯定。他说，当局想方设法降低营运成本，让德士更具竞争力。百胜德士去年12月初将电话召车服务外包给康福德高前，电话召车服务中心每年成本约数十万元，省下这笔钱后可以用于补贴营运成本。

业者：期待当局采取措施解决德士供应问题

但他提出，平台加成价（surge pricing）是影响德士供应的主要问题之一，因为许多司机都等到有加成价的时间才出车，导致愿意在非繁忙时段以及在路边载客的德士减少。他期待陆交局下一阶段采取多方面强有力的措施，来解决供应问题。

腾越宝威德士副首席执行长刘子豪受访时说，德士使用年限延长可能使维修成本增加，但折旧减少可省下一笔钱，公司准备同驾驶较旧德士的司机共享。

刘子豪认为，这些措施虽然朝正确的方向迈进，但要吸引更多德士司机，可能须进一步降低经营德士的成本。他说，腾越宝威会继续经营电话召车中心，并且关注新措施落实后的情况。

康福德高德士总裁陈亚汉也认为，新措施有助于打造更公平的竞争环境。

点对点载客服务业的检讨工作仍在进行，下一阶段的检讨包括探讨提供德士和私召车共用的接载点。受访的私召车业者都认为，这对于司机和乘客都更方便。

私召车业者Ryde的发言人说，政府可考虑的共用接载点包括地铁站和巴士转换站等主要交通枢纽。“这有助于舒缓繁忙区的拥堵情况和改善交通流量，对乘客和整体交通生态系统都有好处。”

针对车龄超过10年的私召车例常检查将从每年一次改为每半年一次，Grab发言人说，虽然这将增加私召车司机的成本压力，但他们理解这是为了确保旧车可以正常运作，而不会对车主、乘客和其他公路使用者构成安全风险。

Gojek发言人则提出，随着政府设法缩小对德士和私召车的监管差距，有关儿童座椅和司机资格标准等现有政策也应该相应调整，任何改变应根据行业具体需求和长期业务可持续性作考虑。

德士司机：新措施影响不大 减少每日租金才有帮助

驾驶德士已30年的邓国泰（72岁）受访时说，新措施对德士司机的影响不大，要帮助德士司机的最好办法就是减少每天的租金。

开德士近20年的林千宏（59岁）说，德士都定期保养不太容易有状况，因此他欢迎政府将车龄少于三年的德士的例行检查次数减少。

他说，虽然相关费用由德士公司承担，但减少检查可以节省时间，让司机载客和增加收入。

全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩在脸书贴文说，德士业者应将省下的成本与司机分享，而平台公司也须在司机收入结构和福利方面更加透明。

也是全国职工总会助理秘书长的杨涴淩强调，两个协会将继续为司机们发言，反映他们的担忧。她说，商业大环境已改变，全面检讨点对点载客服务业可带来双赢。