德士使用年限延至10年 首三年仅须每年验车一次

为维持稳定的德士和路边截车服务供应，德士法定使用年限将从八年延长至10年，车龄不到三年的德士也只须每年进行一次例常检查，与私召车的规定一样。此外，较小型的德士公司日后无须提供电话召车服务。

陆路交通管理局去年9月宣布检讨德士和私召车的点对点载客服务业结构和监管框架。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时，公布首阶段将落实的措施。

路边或德士站截车从23％减至12％

许连碹指出，越来越多乘客倾向使用召车应用程序叫车，2020年至2023年之间，在路边或德士站截车的乘客已从23％减至12％。不过，德士仍有其重要角色，以满足不熟悉召车应用的年长者和旅客等群体的需求。

由于德士监管条例更严格使得营运成本提高，这是德士供应减少的原因之一，政府因此将更新监管机制，减少德士成本。

其中，德士法定使用年限将从八年延长到10年。许连碹说，德士初检合格率去年高达99.5％，高于德士须达到的98％，显示这些德士仍非常适合在路上行驶。

延长法定使用年限能让德士公司以更长时间分摊德士成本，陆交局将与业者合作确保能与司机共享所省下的成本。

私召车车龄逾10年 改为每半年须例常检查

此外，陆交局将调整例常车辆检查要求。由于新德士维持良好，车龄不到三年的德士，例常检查次数将从每半年一次，减至每年一次，让德士有更多时间载客。

车龄超过10年的私召车去年初检的合格率只有84.5％，例常检查频率因此将从每年一次，改为每半年一次。

目前，只有约1％的乘客仍依赖电话召车服务。考虑到这项服务的成本较高，陆交局将逐步取消对较小型德士公司提供电话召车要求。由于通过电话召车预约的车程中，超过99％来自康福德高，因此这家公司会继续提供这项服务。

运营中断业者一小时内须通知乘客司机和陆交局

此外，陆交局也推出两项措施，确保点对点服务更可靠。这包括为运营中断事故制定基线标准，规定业者在确认发生可能影响服务的系统性故障时，必须在一小时内通知乘客、司机和陆交局，好让乘客另做交通安排。

业者若有意退出市场，须在至少120天之前通知陆交局，目前规定是60天前。业者在交回执照至少60天前，也必须通知公众，给予乘客和司机时间取出电子钱包的余额并转换到其他平台。

为更好地满足轮椅使用者和年幼孩童的需求，陆交局今年会与业者合作改善电召平台，让乘客更容易注明是否携带折叠式轮椅或需要儿童座椅，以及在配对到的私召车无法满足这类需求时通知乘客。

目前只有德士必须确保后备箱可以放入可折叠轮椅，并且不受限于儿童座椅的要求。

检讨工作预计今年下半年完成，到时当局也会就上述措施的实施日期提供更多细节。

私召车另设拥车证组别？许连碹：完成检讨后才决定

针对是否应为私召车另设拥车证组别，许连碹说，会在今年较迟时候完成检讨后下定论。

她透露，下一阶段的检讨还包括与业者合作，让应用更方便年长者使用、探讨提供德士和私召车都可以使用的接载点，以及研究市场占有率较大的业者是否应遵循更严格的监管标准。

许连碹说，当局正在探讨让私召车有如德士那样，能使用德士候车处（taxi stops）接载乘客。她补充，必须先与业者和相关协会讨论后才能做出决定。

有别于德士站（taxis stands），德士不能在德士候车处等乘客，只能让乘客上下车。