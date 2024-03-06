徐芳达：以调高使用费为前提 或考虑一次性增加车辆总数

交通部不排除在调高车辆使用费的前提下，考虑一次性的增加我国车辆总数，但当局须谨慎权衡各种利弊，包括对交通和不同使用者的影响。

政府国会交通委员会主席安迪（碧山—大巴窑集选区），星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，既然新一代无闸门公路电子收费系统（ERP 2.0）可根据车辆行驶的实际路程来收取路费，交通部会否考虑在推出这套系统后，让车辆总数以一定的百分比增长。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达发言时说，交通部对于一次性的增加车辆总数，并同时收取较高的车辆使用费，以避免交通拥挤的建议持开放态度。但车辆总数的增加，须分几年进行。

他举例，政府可通过按地点和时间收费，如现行的ERP系统，以及未来实行按距离收费，来收取较高的车辆使用费。

这是政府首次对ERP 2.0系统会否按实际路程计费表达立场。

徐芳达指出，安迪提出的点子并不新。政府经济检讨委员会曾在2002年建议，在逐步降低拥车税务的同时，增加拥车证供应，并在拥车和用车这两种收费之间，取得更好的平衡。

徐芳达：按使用量收费做法 须和拥车限制及其他措施一同实行

政府曾在2002年和2003年，在允许车辆总数增长的同时，发放多5000张公开组（E组）拥车证。当时的车辆常年增长率为3％。

不过，徐芳达指出，单靠按使用量收费来避免交通阻塞是不可行的，因为这意味政府必须把收费定得非常高，许多车主可能无法接受。

他说，按使用量收费的做法，必须和拥车限制及其他措施，如停车费等一同实行，这样才能为所有利益相关者带来更平衡和可持续的结果，同时确保我国的道路交通顺畅。

“我希望各位议员明白，权衡利弊并不简单，作出决定前必须经过深思熟虑。”

徐芳达举例，一些利益相关者如德士、私召车和送货司机，可能会因为行驶比较长的距离，而得支付更高的费用。虽然原则上，按使用量收费是公平的做法，但交通部须评估这对不同群体的影响。

陆路交通管理局2016年宣布斥资5亿5600万元，建造新一代ERP，取代自1998年投入运作的第一代系统。当局已在去年下半年，陆续安排车辆安装新的智能行车器，也重申目前没有计划根据驾车者的实际路程收取路费。

新加坡社科大学商学院副教授黎华德博士认为，在探讨增加拥车证供应时，须仔细研究哪个组别的配额需要增加，以及增加供应后的影响，甚至检讨拥车证的10年周期问题。

至于政府近年一直强调车辆零增长的政策，这次却表态不排除考虑增加车辆总数，黎华德说，看待车辆零增长时，也需要考虑到人口增长。要是车辆零增长，但人口继续增加，那么可以拥车的人口比率会越来越小，可能引发社会不满。

“你可以设计出最好的拥车证和收费系统，但要是公众不喜欢，那你就没办法维持这个系统……这就是政治现实。”