国会观察：体恤人的政策 需受众的包容

人工智能聊天机器人ChatGPT回答文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆对“新加坡公共交通系统”的问题时，用了“有效、覆盖面广、无障碍、清洁、安全且经济实惠”等形容字眼，并且说“新加坡公共交通系统的设计旨在方便残障者和老年人使用。大多数车站和巴士备有斜道和电梯等设施”。

确实如此，我国所有地铁站和巴士转换站是无障碍通行的，轮椅使用者能无障碍上下公共巴士，大部分巴士转换站设有亲家庭的育婴室。赞扬之余，蔡瑞隆话锋一转，说“包容的公共交通系统不仅关乎是硬件”。接着，他提到一位残障者坐轮椅乘搭公共巴士时，感到“paiseh”（意指不好意思），因为她担心自己可能耽误其他乘客的时间。

星期二（3月5日）的部门开支预算辩论，是衣食住行的最后两大项，交通部和国家发展部一如既往是众议员的焦点，20多名议员，针对超过50个议题发表看法。

单是国家发展部，从土地未来规划、增加绿色建筑和自然保护、协助年轻人尽早拥屋、加速新组屋竣工速度、改善租赁组屋环境，到吁求翻新选区的旧组屋或增建电梯、严惩屡劝不听喂养野鸽的居民、强制规定养猫者为猫节育、监督咖啡店经济餐质量和选择等，大小课题，包罗万象。

这些看似芝麻绿豆的小事，牵动民众日常心绪，是议员走访民众和聆听民意后的反馈。两大部门制定相应政策，尽量满足各方需要。例如让符合育儿短期住屋计划条件的家庭每月可获300元补助券，减轻年轻夫妇在等待首间新组屋期间可能承担的租屋费；再如社区事务署成立初始小组试行新方法，看能否解决邻居故意长期制造噪音的邻里噪音纠纷；或如在越来越多人通过手机电召德士的当儿，交通部更新监管框架以确保有足够的德士满足路边截车服务。

人情化的政策，体现施政者对民情的重视，政策之微观细腻，凸显体恤之深。然而，政策无法面面俱到，总会有顺得哥来失嫂意的落差，需要广大民众的包容。

非选区议员潘群勤补充提问能否把新组屋供应的增幅从年供量的10%到15%，提高到50%，国家发展部长李智陞回答时就强调，若没有土地和资源限制，作为负责任的政府，必会满足各方的真正需要。

但新加坡只有734平方公里的面积，一个国家必须有的基础设施如机场、海港、垃圾焚化厂、蓄水池等，都与住屋“挤挤”一堂。各方的包容，无法少。

就像300元的租屋补助券，李智陞说：“一些人可能会问为什么金额不高一点？300元补助券金额是经过谨慎考量后制定的，希望能为符合条件的家庭提供一些帮助，同时确保不对现有租赁市场价格造成影响。”

土地有限，个人空间无法无限阔大，人口增多，人与人空间交错产生摩擦的概率更大。喂养野鸽和组屋养猫、电动代步工具开得快、脚踏车与行人共用走道等日常，在有限空间里都放大了。

国家发展部和交通部作出的数个新宣布，以国家长远整体利益为基，从权衡民众利益的角度出发。在有限的土地上不断添加要求，将来会不会不胜负荷？我们要包容的，又何止是新组屋竣工的速度或噪音的大小。