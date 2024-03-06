天主教福利协会与黄丝带基金合作 设助学金资助释囚进修

天主教福利协会为黄丝带基金提供10万元资助，为超过20名释囚提供课程费用和职业培训机会，协助他们更顺利地融入社会。

天主教福利协会与黄丝带基金首次合作，两个机构于星期二（3月5日）签署了一项谅解备忘录，以共同设立天主教福利协会Emmanuel Second Chance Education—黄丝带之星助学金（YRF STAR Bursary），为低收入释囚提供资金以接受职业培训，增强就业前景。

黄丝带之星助学金自2010成立，至今已发放265万元以协助280名释囚。

根据谅解备忘录，天主教福利协会承诺向黄丝带之星助学金提供10万元资助，帮助释囚接受职业培训，提高就业能力。助学金还将资助释囚报名修读N、O和A水准会考，或工教局证书（Nitec）、高级国家工教局证书（Higher Nitec）、专业文凭、大学文凭等学术课程。

逾20名释囚料从助学金中受益

助学金将于4月开始接受申请，预计超过20名释囚能从助学金中受益。

天主教福利协会首席执行官林向群受访时说，这是协会第一次与黄丝带基金合作，两个机构都希望给予释囚第二次的机会，于是本着相同的信念携手。

他说：“合作不仅限于提供财务援助，接下来还会长期合作，为愿意改过自新的人构建一个更美好的未来，每个人都应有第二次机会来改过自新。”

黄丝带基金助理秘书萨尔米亚（Salmiah Hamid）受访时说：“这次的合作是要为释囚提供课程费用资助，评估申请者情况后再决定是否为他们提供生活津贴。我们也会联同天主教福利协会，为释囚提供职业辅导，协助他们更顺利地重新融入社会。”