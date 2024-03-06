餐饮新星态度佳 烹饪佳肴心意浓

厨师苏加达（Sujatha Asokan）在菜肴端上桌后，看到餐桌上有不太了解这道菜的年长者，会主动来解释每一道菜的特点，让食客喜出望外。偶尔遇到一两种食材的名称不熟悉，她来不及查找华语怎么说时，会赶忙道歉。作为一名主厨，除了把菜做好，她也对顾客保持平实的态度，让人感到舒坦。

苏加达的父亲是印度族，母亲是华族，华语确确实实是她的“母语”，并且也是她使用的主要语言。学校里，华文老师让她度过了愉快的学习时光，再加上周围有很多朋友都讲华语，沉浸在这样的环境里，苏加达学习华语和领会文化时感到自在，并不觉得特别困难。

这名毕业自淡马锡理工学院烘焙与烹饪科学系的厨师，从五岁开始就被母亲娘家的中餐烹饪传统吸引，各种香味留存在她童年的记忆中。

她喜欢厨房的空间，进入理工学院前已开始在餐饮业兼差。报读学烹饪时，她倒没有立志当主厨，她的愿望很简单，就是要多接触烹饪，多做菜。

学院指导老师的启发让她转而对西餐感兴趣。她说，导师对烹饪的热忱促使她开始挖掘更多与欧洲菜有关的知识。

30岁不到已在本地餐饮业崭露头角

苏加达2018年获得世界美食家峰会的新星奖，30岁不到已在本地餐饮业崭露头角。今年33岁的她，目前在乌节路一家酒店与澳大利亚华裔名厨梁敬庭合作，在Quenino by Victor Liong掌厨，烹煮东南亚菜肴。

苏加达说：“这让我重新与自己的文化连接，也勾起家庭聚会、节庆共餐的美好回忆。本地区菜肴的香味提醒我家的感觉，也温馨提醒我亚洲菜的丰富多元。”

现在她在家不常下厨，偶尔这么做，是为了指导也想尝试烹饪的侄儿。她始终记得一段温馨的家庭回忆，多年前她在家做叉烧给父母吃，妈妈尤其喜欢。