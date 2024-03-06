本地三分一死亡由心脏病中风引起 专家吁三管齐下提升医护水平

本地约三分之一死亡由心脏病或中风引起，医学专家建议通过临床指南、社区合作，综合护理提升本地心血管疾病整体医护水平。

星期二（3月5日），新加坡心脏基金会、新加坡心脏学会、新加坡专科医学院联合发布白皮书，呼吁社会各界“三管齐下”为本地心血管病患提供更佳医疗服务。

新加坡心脏基金会董事会主席陈淮沁教授指出：“白皮书提出了应对常见心血管疾病的专业临床管理经验，健康医疗业者在日常工作中不仅用得上，而且容易用。”

白皮书倡导，在高血压、血脂异常、二型糖尿病、肥胖和吸烟五个主要心血管风险因素的管理上，为临床医生提供最新指南，让相关患者获得最佳护理。

白皮书还建议，通过医疗专业人员与社区伙伴的合作，让病患更清楚地了解心血管疾病及其治疗方法。该计划由新加坡心脏基金会主导，在新加坡心脏学会和新加坡专科医学院的支持下，排除社区内关于心脏病的错误观念和假新闻。

“三管齐下”的最后一环是支持综合护理，包括让国人更容易使用社区心脏康复设施，简化看诊推介流程，让病患更方便地获得膳食营养和戒烟方面的专业建议，并更好利用信息技术和不断改进的心血管研究成果达到高质量护理水平。

新加坡心脏基金会董事会荣誉主席、心脏专科医生刘立彬指出：“通过健康医疗业者、决策者、社区伙伴，以及所有社区成员的共同努力，我们将更容易达到心血管疾病积极防治目标。”

数据：心脏病急性发作数量上升

根据白皮书引用新加坡心肌梗死登记处的数据，本地心脏病急性发作数量从2011年的8014例上升至2021年的1万2403例；另据新加坡中风登记处统计，此10年间的中风发作数量也从6143起增至9680例。

随着各类治疗和药物的普及，本地心脏病死亡率在过去10年呈现下降趋势，这也让幸存病患须要通过个性化的办法来降低心血管疾病带来的风险。研究显示，经历过心血管疾病发作的病患今后会有更高患病风险，因此对于疾病的防治须要兼顾新老病患的不同需求。